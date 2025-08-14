Он был жемчужиной курорта: как россияне умышленно уничтожили главный символ Железного Порта (видео)

Сейчас Железный Порт пустеет без людей

Железный Порт, когда-то один из самых популярных курортов Херсона, сегодня живет под давлением оккупации, которая уничтожает его былую привлекательность, ажиотаж и возможности для развития. Село, еще несколько лет назад принимавшее тысячи отдыхающих, теперь борется с разрухой, безденежьем и упадком инфраструктуры.

"Телеграф" рассказывает, как с приходом РФ изменился населенный пункт. На днях росСМИ опубликовали свежие кадры из Железного Порта, где вспыхнул масштабный пожар в хорошо известном местном аквапарке.

Представители оккупационной "администрации" утверждают, что объект якобы стал целью атаки беспилотников. В то же время источники Telegram-канала "Типичный Кривой Рог" сообщают другую версию. По их словам, так россияне ликвидируют украинские предприятия, владельцы которых отказываются работать по законам РФ.

В начале августа в сети также появилось видео из захваченного села. Сейчас Железный Порт пустеет без отдыхающих и жителей.

Каким было село в мирное время

Еще несколько лет назад Железный Порт был одним из популярнейших черноморских курортов Украины. После аннексии Крыма многие отдыхающие начали искать альтернативу, и именно это село пережило настоящий туристический бум. Здесь открывались современные гостиничные комплексы, кафе и рестораны, обустраивалась набережная, а в 2019 году появился самый большой в регионе аквапарк сети "Акваленд". Курорт привлекал как семьи с детьми, так и молодежь благодаря насыщенной ночной жизни и разнообразным развлечениям — от полетов на воздушных шарах до морских аттракционов.

Аквапарк "Акваленд" когда-то в Железном Порту

До полномасштабного вторжения село поражало множеством туристов в сезон. Вдоль береговой линии, протянувшейся на несколько километров, работали многочисленные пляжные кафе, магазины и развлекательные заведения. Отсюда отправлялись экскурсии в Асканию-Новую, на остров Джарилгач и в соседние курортные города.

Курортный Железный Порт до войны

Железный Порт расположен под Херсоном. С марта 2022 года он оказался под российской оккупацией – с тех пор курортная жизнь фактически остановилась.

Теперь в населенный пункт пришли разруха, экономический упадок и отсутствие туристов.

Ранее "Телеграф" публиковал больше кадров, снятых этим летом, из Железного Порта. Пустые пляжи, побережье усеяно водорослями, и никого нет. Сложно поверить, что это находится как раз в разгар курортного сезона.