Засновник батальйону "Азов" не має формальної військової освіти, але завдяки понад 10-річному досвіду утримує десяту частину фронту в Україні

Як зупинити наступ окупантів, чому ідеологія важливіша за гроші, чи можемо ми скористатися майбутнім перемир'ям для повернення землі за зразком Азербайджану — власне бачення щодо цих важливих питань висловив командир 3-го армійського корпусу полковник Андрій Білецький.

46-річний офіцер керує 20 тисячами солдатів у районі Лимана. До прибуття його корпусу Україна втрачала тут близько 60 квадратних кілометрів щомісяця, тепер просування ворога звели практично до нуля, пише видання The Times.

Російські пропагандисти називали його "неонацистом"

За час своєї служби з 2014 року Білецький пройшов шлях від засновника батальйону "Азов" до командира армійського корпусу. Російська пропаганда активно використовувала проти нього звинувачення в неонацизмі, які він категорично заперечує. Також видання пише, що Путін його боїться.

"Насправді це була російська вигадка", — каже командир. "Я можу однозначно сказати, що я не антисеміт. У моїй бригаді є євреї, зокрема громадяни Ізраїлю. У нас є командири рот, командири взводів, медичні офіцери, які є євреями".

Переломним моментом для себе називає створення у 2023 році 3-ї штурмової бригади. Сталося це після захоплення керівництва "Азова" під час облоги "Азовсталі".

Секрет ефективності — ідеологія та мотивація

Бригада Білецького складається виключно з добровольців і перебуває у повному складі, у той час як інші підрозділи недоукомплектовані. Командир пояснює успіх сильною мотивацією бійців.

"У найважчі моменти людина повинна ототожнювати себе — з тим, що вона воїн, з військовим братерством і з місією, яка вища за неї саму", — каже Андрій Білецький.

"У цей момент матеріальні стимули не мають значення, ніхто не готовий помирати за гроші". Андрій Білецький

Як Україні повернути загарбані території

Білецький визнає, що Україні "незабаром потрібні переговори", але це може статись лише після зупинки російського просування. "Переговори будуть ефективними лише тоді, коли їхній прогрес знизиться до нуля, а втрати будуть високими", — пояснює він.

Командир вважає, що навіть після миру Україна повинна мілітаризувати суспільство за зразком Ізраїлю — це дасть можливість повернення окупованих територій.

"Наш військово-промисловий комплекс може стати серйозним рушієм економіки після війни", — каже Білецький. "Наш досвід та велика українська армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки".

"Я вірю, що ми повернемо собі нашу територію", – каже військовий. "Я переконаний, що Росія зіткнеться з періодом внутрішніх потрясінь. До того часу ми повинні мати єдине суспільство та сильну військову силу, щоб – як Азербайджан у Нагірному Карабаху – ми могли швидко повернути те, що наше, коли настане така можливість".

