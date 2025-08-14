"Никто не готов умирать за деньги": что заявил Белецкий в интервью The Times

Основатель батальона "Азов" не имеет формального военного образования, но благодаря более чем 10-летнему опыту удерживает десятую часть фронта в Украине

Как остановить наступление кафиров, почему идеология важнее денег, можем ли мы воспользоваться будущим перемирием для возвращения земли по образцу Азербайджана — собственное видение этих важных вопросов высказал командир 3-го армейского корпуса полковник Андрей Белецкий.

46-летний офицер руководит 20 тысячами солдат в районе Лимана. До прибытия его корпуса Украина теряла здесь около 60 квадратных километров ежемесячно, теперь продвижение врага остановили практически до нуля, пишет издание The Times.

Российские пропагандисты называли его "неонацистом"

За время своей службы с 2014 года Белецкий прошел путь от основателя батальона "Азов" до командира армейского корпуса. Российская пропаганда активно использовала против него обвинения в неонацизме, которые он категорически отрицает.

"На самом деле это была российская выдумка", — говорит командир. "Я могу однозначно сказать, что я не антисемит. В моей бригаде есть евреи, в том числе граждане Израиля. У нас есть командиры рот, командиры взводов, медицинские офицеры, являющиеся евреями". Также издание пишет, что Путин его боится.

Переломным моментом для себя называет создание в 2023 году 3-й штурмовой бригады. Произошло это после захвата руководства "Азова" во время осады "Азовстали".

Секрет эффективности – идеология и мотивация

Бригада Белецкого состоит исключительно из добровольцев и находится в полном составе, в то время как другие подразделения недоукомплектованы. Командир объясняет успех сильной мотивацией бойцов.

"В самые трудные моменты человек должен отождествлять себя — с тем, что он воин, с военным братством и с миссией, которая выше его самого", — говорит Андрей Белецкий.

"В этот момент материальные стимулы не имеют значения, никто не готов умирать за деньги". Андрей Белецкий

Как Украине вернуть захваченные территории

Белецкий признает, что Украине "вскоре нужны переговоры", но это может произойти только после остановки российского продвижения. "Переговоры будут эффективны только тогда, когда их прогресс снизится до нуля, а потери будут высокими", — объясняет он.

Командир считает, что даже после мира Украина должна милитаризировать общество по образцу Израиля, это даст возможность возвращения оккупированных территорий.

"Наш военно-промышленный комплекс может стать серьезным двигателем экономики после войны", — говорит Билецкий. " Наш опыт и большая украинская армия могут стать ключевым компонентом европейской безопасности".

"Я верю, что мы вернем себе нашу территорию", – говорит военный. "Я убежден, что Россия столкнется с периодом внутренних потрясений. К тому времени мы должны иметь единое общество и сильную военную силу, чтобы как Азербайджан в Нагорном Карабахе мы могли быстро вернуть то, что наше, когда наступит такая возможность".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как будет выглядеть карта Украины, если сделка состоится. The Times назвал четыре возможных сценария