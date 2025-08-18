Не дал россиянам прорваться в Одессу: где сейчас легендарный генерал Марченко и чем занимается

Из ВСУ Марченко уволился в ноябре 2024 года

Генерал Марченко – тот, кто с первых дней полномасштабного вторжения организовал оборону Николаева и сорвал планы россиян прорваться дальше. С должности он уволился 8 ноября 2024 года, но не завершил борьбу — теперь он занимается благотворительностью.

Из ВСУ он ушел из-за состояния здоровья. Однако не исчез после освобождения из публичного пространства. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о генерале-майоре Дмитрии Марченко.

Что известно о боевых достижениях генерала Марченко

Дмитрий Марченко принимал участие в боевых действиях с 2014 года. Он защищал Донецкий аэропорт, Дебальцево и вывел 75 побратимов из окружения в Изваринском котле. В первые недели полномасштабной войны 2022 года его общее командование в обороне Николаева было ключевым — город не упал, а сам генерал получил орден "За мужество" III степени.

Именно благодаря стратегии Марченко россияне не смогли прорваться в Одессу через Николаев. Поэтому его назвали "легендой Николаева".

Дмитрий Марченко – легенда Николаева. Фото: facebook.com/dmitry.marchenko

Где сейчас генерал Марченко

Официально Дмитрий Александрович оставил службу в 2024 году из-за проблем со здоровьем. После этого генерал проходил лечение. Впоследствии стало известно, что сразу после увольнения он создал благотворительный фонд Marchenko Foundation.

На своей странице в Фейсбуке он остается активным — Марченко излагает сообщения со фотографиями сына, где делится его достижениями в спорте. Также генерал делился видео по протестам против закона 12414, а также постами со страницы своего фонда о помощи ВСУ. В описании его профиля отмечается, что Дмитрий Александрович проживает в Киеве.

Сын генерала Марченко занимается футболом. Фото: facebook.com/dmitry.marchenko

