Українець знайшов справжній фан-клуб пса Патрона: відео насмішило мережу
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Жартівливості цьому додає кумедна пісня
В умовах повномасштабної війни українці навчилися знаходити позитив навіть у найскладніші моменти. Яскравим прикладом цього став вірусний ролик із нотками курйозу, у якому чоловік показав, як виглядає укриття, до якого він спустився під час нічного обстрілу.
Таке відео українець опублікував у TikTok. Бомбосховище немовби оформили в стилі фан-клубу улюбленця мільйонів — пса Патрона.
На відео автор фіксує низку малюнків із зображенням чотирилапого рятівника — символу ДСНС, який став героєм багатьох громадян ще з 2022 року. У приміщенні — дитячі малюнки Патрона в різних образах.
Жартівливості додає кумедна пісня, у якій співають: "Хто тримає цей район? Пес Патрон…".
Користувачі мережі не залишилися байдужими й миттєво відреагували в коментарях.
"Терміново потрібна адреса. Чому я, як головний фанат пса Патрона, ще не в курсі?", — написав один із глядачів.
Інший українець просто запитав: "Мінуси?", маючи на увазі, що, здається, в укритті з таким антуражем і перебувати не так страшно.
Були й інші реакції — від жарту про те, що це виглядає "як мрія", до щирих зізнань у любові.
Навіть коли лунає сирена й доводиться спускатися в укриття посеред ночі люди вміють зберігати оптимізм.
Раніше "Телеграф" публікував підбірку найсмішніших мемів про обстріли України.