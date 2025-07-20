Українець знайшов справжній фан-клуб пса Патрона: відео насмішило мережу

Жартівливості цьому додає кумедна пісня

В умовах повномасштабної війни українці навчилися знаходити позитив навіть у найскладніші моменти. Яскравим прикладом цього став вірусний ролик із нотками курйозу, у якому чоловік показав, як виглядає укриття, до якого він спустився під час нічного обстрілу.

Таке відео українець опублікував у TikTok. Бомбосховище немовби оформили в стилі фан-клубу улюбленця мільйонів — пса Патрона.

На відео автор фіксує низку малюнків із зображенням чотирилапого рятівника — символу ДСНС, який став героєм багатьох громадян ще з 2022 року. У приміщенні — дитячі малюнки Патрона в різних образах.

Жартівливості додає кумедна пісня, у якій співають: "Хто тримає цей район? Пес Патрон…".

Користувачі мережі не залишилися байдужими й миттєво відреагували в коментарях.

"Терміново потрібна адреса. Чому я, як головний фанат пса Патрона, ще не в курсі?", — написав один із глядачів.

Інший українець просто запитав: "Мінуси?", маючи на увазі, що, здається, в укритті з таким антуражем і перебувати не так страшно.

Були й інші реакції — від жарту про те, що це виглядає "як мрія", до щирих зізнань у любові.

Що пишуть українці під відео

Що пишуть українці під відео

Навіть коли лунає сирена й доводиться спускатися в укриття посеред ночі люди вміють зберігати оптимізм.

Раніше "Телеграф" публікував підбірку найсмішніших мемів про обстріли України.