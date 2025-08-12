Хотіли вбити "шахедом"? Малюк розповів нові деталі про замах на Гордона

Завдяки спецслужбам замаху не сталось

Вбивство журналіста Дмитра Гордона планувалося двома способами, один з яких за допомогою ракетно-шахедної атаки. Ворожі агенти детально планували замах.

Про це розповів глава СБУ Василь Малюк в ефірі "Ми-Україна". Він детально розповів, як це мало відбутись.

За словами Малюка, зловмисники навпроти офісу Гордона припаркували авто з відеореєстратором, до якого був онлайн-доступ.

Вони вже вивчали його графік дня, і так далі. І вираховували місце, де він ночує. І планувався ракетно-шахедний удар. Їм потрібно було лише дати чітку координату, розповів глава СБУ

Натомість, за словами Малюка, українські спецслужби затримали зловмисників на випередження, і їм не вдалося це зробити.

Глава СБУ каже, що працювала одна група з колишнім народним депутатом від Партії регіонів на прізвище Грушевський. Він зараз ув'язнений.

Ми їх вели взагалі по вчиненню диверсій на території Полтавської області. Тоді вони організовували вибухи на залізничному сполученні, різали там логістику. Там ще він попав у поле зору, але в процесі документування, аудіо- і відеоконтролю, коли проводили, зрозуміли, що він готує і проводить візуальне спостереження за Дмитром Гордоном, пояснив Малюк.

Замахи на самого главу СБУ

Окрім цього, журналістка запитала, чи не було замахів на самого Малюка. Він відповів, що росіяни зараз планують замахи саме ракетно-шахедним способом, адже диверсійно не виходить.

Пробують вираховувати місця ЗКП (запасні командні пункти) в регіонах, куди я виїжджаю періодично. Для того, щоб ударити там, де ми не прикриті Петріотами, балістикою. Такі випадки були: два Іскандери прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд, розповів Малюк

Хто такий Дмитро Гордон

Дмитро Гордон народився 21 жовтня 1967 року у Києві. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут.

Як виглядає Дмитро Гордон

Засновник і головний редактор газети "Бульвар" (пізніше — "Бульвар Гордона")

Вів популярні телепередачі, включно з "В гостях у Дмитра Гордона" де брав інтерв'ю у відомих діячів СРСР, України та світу.

З 2010-х років активно розвиває YouTube-канал , де публікує резонансні інтерв'ю, зокрема з опозиційними корпоративними політиками, колишніми розвідниками тощо. Має понад 4.41 млн підписників.

З 2014 року зайняв чітку проукраїнську позицію. Виступає проти російської агресії, активно коментує політичну ситуацію в Україні та світі.

З 2022 року — активний учасник інформаційного спротиву в медіа-просторі.

Раніше "Телеграф" писав, що Малюк розкрив деталі замаху на Стерненка.