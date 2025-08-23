Росія готується до масованого удару? Коли він може статись

Є певні ознаки підготовки до майбутнього удару

Росія стягує до кордонів з Україною важкі бомбардувальники з ракетами на борту. Моніторингові канали фіксують переміщення літаків, що може свідчити про підготовку нової атаки.

Інформацію про рух російських стратегічних бомбардувальників оприлюднив моніторинговий канал Tracking у Telegram. За їхніми даними, росіяни перекидають озброєні літаки ближче до українського кордону.

У ніч на 23 серпня російські військові перемістили три стратегічні бомбардувальники з Далекого Сходу до західних регіонів країни. Два Ту-95МС та один Ту-160 перелетіли з авіабази "Українка" в Амурській області до авіабази "Енгельс-2" у Саратовській області.

Наразі біля українських кордонів росіяни тримають 11 стратегічних бомбардувальників на трьох авіабазах. На "Оленьї" розташовано 3 Ту-95МС, на "Енгельс-2" — 4 Ту-95МС і 2 Ту-160, а на "Дягілево" — ще 2 Ту-95МС.

Моніторингові канали повідомляють про 5 озброєних Ту-95МС на двох авіабазах і один готовий до бою Ту-160 на аеродромі "Енгельс-2". Проте офіційних попереджень від Повітряних сил України про загрозу нового удару поки немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін засипав Україну ракетами та дронами. На низці територій зафіксовано попадання ворожих засобів повітряного нападу, а також падіння уламків.