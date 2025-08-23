Россия готовится к массированному удару? Когда он может произойти

Есть определенные признаки подготовки к предстоящему удару

Россия стягивает к границам с Украиной тяжелые бомбардировщики с ракетами на борту. Мониторинговые каналы фиксируют перемещение самолетов, что может свидетельствовать о подготовке новой атаки.

Информацию о движении российских стратегических бомбардировщиков обнародовал мониторинговый канал Tracking в Telegram. По их данным, россияне опрокидывают вооруженные самолеты ближе к украинской границе.

В ночь на 23 августа российские военные переместили три стратегических бомбардировщика с Дальнего Востока в западные регионы страны. Два Ту-95МС и один Ту-160 перелетели с авиабазы "Украинка" в Амурской области в авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области.

В настоящее время у украинских границ россияне держат 11 стратегических бомбардировщиков на трех авиабазах. На "Оленье" расположено 3 Ту-95МС, на "Энгельс-2" — 4 Ту-95МС и 2 Ту-160, а на "Дягилево" — еще 2 Ту-95МС.

Мониторинговые каналы сообщают о 5 вооруженных Ту-95МС на двух авиабазах и один готовый к бою Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2". Однако официальных предупреждений от Воздушных сил Украины об угрозе нового удара пока нет.

