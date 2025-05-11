Частину України засипало снігом посеред травня: неймовірні фото та відео

Найближчими днями очікувати потепління не варто

У західній частині України погода 11 травня принесла несподіваний, як для останнього місяця весни, справжній зимовий сюрприз. Прикарпаття засипало снігом, а температура повітря опустилася нижче за 5 градусів.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області, а також у місцевих пабліках у соціальній мережі. Рятувальники кажуть, що гору Піп Іван засніжує сьогодні.

"На 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м/с. Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см снігу", — пишуть гірські рятувальники Прикарпаття.

У мережі пишуть, що село Яблуницю на Івано-Франківщині також накрило снігом.

Буковель також зараз засипає снігом.

Український журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі показав дорогу до Буковелі. На кадрах можна помітити, що через сильний сніг уже погано видно дорогу.

Що кажуть синоптики

Згідно з прогнозом погоди, який публікує "Укргідрометцентр", 11 травня у західній частині України має бути плюсова температура, але при цьому дощ.

При цьому 12 травня очікується знову похолодання. Температура повітря може зменшуватися нижче нуля. Згідно з цим прогнозом, сніг не очікується в жодній області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що холодна весна вже спричинила хвилю гумору в українців. Дивіться найкращі меми про погоду у спеціальному матеріалі.