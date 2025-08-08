Померли з різницею у два роки: як виглядає могила матері і маленького брата Януковича

Матері майбутнього президента не стало, коли йому було лише два роки

Третій президент України Віктор Янукович, який втік з України після Революції гідності, приховував факти зі свого дитинства і приватного настільки, наскільки це можливо. Про його батьків відомо вкрай мало, а також у мережі є дрібка інформації про брата, який помер ще у дитинстві.

Відомо, що похований він поруч із матір’ю Віктора Федоровича, яка померла, коли маленькому Віті було два роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила мами і брата Януковича.

Що відомо про маму і брата Януковича

Маму Януковича звати Ольга Семенівна і вона працювала медсестрою. Її не стало, коли маленькому Віктору було лише два роки, у 1952-му. Матері майбутнього президента було лише 27 років, однак не відомо, що стало причиною її смерті.

Матір Віктора Януковича Ольга Семенівна

Про існування брата Віктора Януковича стало відомо лише у 2012 році. Його було звати Володимир і його життя обірвалося, коли йому було лише півроку, у 1954-му.

Де поховані мама і брат Віктора Януковича

Ольга Семенівна і Володимир, брат Віктора Федоровича спочивають у місті Єнакієве Донецької області. На могилу рідних експрезидент приїздив дуже рідко.

Мама і брат Віктора Януковча поховані поруч

Однак у 2011 році у ЗМІ повідомляли про його візит на місце поховання рідних. Президент тоді привіз на могили матері і брата по букету троянд.

У квітні глава держави незмінно приїжджає на могилу матері та брата і завжди покладає два величезні букети. Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову. З ним поряд був лише син Віктор писали у ЗМІ

Віктор Янукович поклав квіти на могили матері і брата у 2011 році

