Померли з різницею у два роки: як виглядає могила матері і маленького брата Януковича

Наталія Дума
Рідний брат Віктора Януковича помер, коли йому було півроку
Рідний брат Віктора Януковича помер, коли йому було півроку. Фото Телеграф, Getty Images

Матері майбутнього президента не стало, коли йому було лише два роки

Третій президент України Віктор Янукович, який втік з України після Революції гідності, приховував факти зі свого дитинства і приватного настільки, наскільки це можливо. Про його батьків відомо вкрай мало, а також у мережі є дрібка інформації про брата, який помер ще у дитинстві.

Відомо, що похований він поруч із матір’ю Віктора Федоровича, яка померла, коли маленькому Віті було два роки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила мами і брата Януковича.

Що відомо про маму і брата Януковича

Маму Януковича звати Ольга Семенівна і вона працювала медсестрою. Її не стало, коли маленькому Віктору було лише два роки, у 1952-му. Матері майбутнього президента було лише 27 років, однак не відомо, що стало причиною її смерті.

Матір Віктора Януковича Ольга Семенівна
Матір Віктора Януковича Ольга Семенівна

Про існування брата Віктора Януковича стало відомо лише у 2012 році. Його було звати Володимир і його життя обірвалося, коли йому було лише півроку, у 1954-му.

Де поховані мама і брат Віктора Януковича

Ольга Семенівна і Володимир, брат Віктора Федоровича спочивають у місті Єнакієве Донецької області. На могилу рідних експрезидент приїздив дуже рідко.

Могила мами і брата Януковича
Мама і брат Віктора Януковча поховані поруч

Однак у 2011 році у ЗМІ повідомляли про його візит на місце поховання рідних. Президент тоді привіз на могили матері і брата по букету троянд.

У квітні глава держави незмінно приїжджає на могилу матері та брата і завжди покладає два величезні букети. Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову. З ним поряд був лише син Віктор

писали у ЗМІ

Янукович на могилі матері
Віктор Янукович поклав квіти на могили матері і брата у 2011 році

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядали Янукович і його дружина в день весілля. У мережі є кілька архівних знімків.

