Жила в Межигорье вместе с матерью: что известно и где сейчас падчерица Януковича от любовницы Полежай

С отчимом девочке "очень повезло"

Любовь Полежай долгое время оставалась в тени громких политических событий, но после побега Виктора Януковича из страны стала одной из самых обсуждаемых фигур. Тогда ее называли "гражданской женой" бывшего президента и, как выяснилось, вместе с дочерью она жила в Межигорье. Сейчас любовница Януковича стала героиней многих журналистских расследований, интерес также вызывает ее ребенок.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о падчерице беглого президента и как она выглядит сейчас. Вместе с матерью она живет в России.

Что известно о Любви Полежай

Когда после побега Януковича из нашей страны в Межигорье посетили активисты, выяснилось, что там вместе с ним жила любовница — Любовь Полежай. Она — родная сестра бывшей кухарки экс-президента. Об этом свидетельствовали личные вещи женщины, ее портреты и рисунки дочери Марии от первого брака. Любовница беглеца занималась благотворительностью в Киеве и владела Crystal Spa.

Любовница Януковича Полежай

Также в Межигорье была детская комната, принадлежавшая дочери Полежай. В пользу этого мнения говорит игрушечная лошадка из детской комнаты, которая была замечена на фото любовницы Януковича в соцсети.

Любовница Януковича и ее дочь

После Революции Достоинства Янукович сбежал вместе с любовницей и падчерицей в РФ. Есть информация, что он купил им жилье в Сочи. Другие источники говорят, что они вместе жили в элитном поселке Барвиха под Москвой.

Любовница Януковича

Впоследствии стало известно, что женщина сменила паспорт через год после побега — теперь она Любовь Садыкова. По данным госреестра, она стала владелицей магазина "ЩедроДар" в элитном жилом квартале "Сочи Парк". Об этом стало известно в марте 2025 года.

Что известно о падчерице Януковича

Девушку зовут Мария. Когда она поселилась в России, стала посещать там школу в Сочи и участвовала в разных конкурсах. Позже девушка поступила в вуз и закончила юрфак МГУ. Во время учебы в университете у нее была собственная машина — Audi Q7 и квартира, общей площадью 148 квадратных метров. По оценкам риелторов, цена такого жилья примерно 125 млн рублей (свыше 1,6 млн долларов).

Подчеркивание Януковича

Прошлой весной Мария окончила магистратуру. После этого она быстро устроилась на работу. Сейчас девушка отвечает за "международную коммуникацию" в совете федеральной территории "Сириус", которая, кстати, была создана по инициативе Путина.

