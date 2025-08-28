На відпочивальників в Одесі чатує небезпека: жінка ледве врятувалась (відео)

Туристку мало не забрало в море з пірса

Жінку, що стояла на пірсі в Одесі, мало не забрало високою хвилею. Її облило морською водою з ніг до голови. Туристка ледве втрималась на ногах.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал. За кадром чути голос доньки, яка закликає жінку тікати. "Мамо, тікай!", — кричить дівчинка.

Автор публікації попереджає відпочивальників про небезпеку поблизу моря. Якщо не бути обережними, можна опинитися у воді, що дуже небезпечно в штормову погоду.

У шторм приливна хвиля йде поверхнею води, а відливна – вздовж дна. Таким чином, якщо людину змиває з берега у воду, її з великою швидкістю затягує саме на глибину. Щоб урятуватися, треба плисти від берега, де немає валу-хвилі, і кликати на допомогу.

Нагадаємо, в Одесі не є рідкістю випадки, коли людей забирає в море. Переважно це стосується приїжджих, оскільки місцеві жителі з дитинства знають, як правильно поводитися біля води.

Так, у червні 2024 року там потонула 20-річна поліцейська з Рівненщини. Її звали Олександра Олещук. Дівчина відпочивала на пірсі, коли її збила з ніг хвиля і забрала в море. Пошукова операція тривала кілька днів, але знайти тіло поліцейської змогли лише 5 червня.

А 2025 року в Одесі трьох підлітків забрало в море на рятувальному кругу. Цікаво, що рятувальникам заборонено вихід у море на плавзасобах, тому вони не змогли допомогти.