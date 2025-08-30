Росія ударила по багатостраждальному ТЦ в Дніпрі - пошкодження значні (фото)

Це — популярна серед жителів міста локація

Торговий центр "Апполо" у Дніпрі знов постраждав в ході атаки Росії на обласний центр в ніч на суботу, 30 серпня. 29 грудня 2023 року росіяни вдарили по ТЦ ракетою, він отримав суттєві пошкодження та відновив роботу лише 27 лютого 2024 року.

В ніч на 30 серпня під час масованого російського обстрілу України у Дніпрі пролунали вибухи. ТРК Appolo знову постраждав від обстрілу. За словами кореспондента "Телеграфа", приліт був настільки сильним, що дим було видно здалеку.

Дим після атаки було видно з різних точок міста. Фото: Телеграф

Місцеві Telegram-канали публікують фото пошкоджень, що отримав "Апполо". Пошкоджено обшивку будівлі. Простір перед ТРЦ засипаний уламками.

Пошкоджено обшивку

Перед будівлею - уламки

Що відомо про ТРК "Апполо"

Цей торговий центр відкрився у Дніпрі восени 2009 року. З того часу він є одним з найулюбленіших місць для відпочинку містян. В "Апполо" безліч магазинів із жіночим, чоловічим та дитячим одягом, взуттям, аксесуарами. Але не лише шопінгом відоме це місце — у ТРЦ також можна сходити в кінотеатр, є фітнес-центр.

Крім того, в "Апполо" можна знайти заклади громадського харчування на будь-який смак, від "Маку" до вишуканих кафе та ресторанів. Також пропонується широкий вибір дитячих розваг.

ТРК "Апполо". Фото: Інтерфакс-Україна

Як розповідав "Телеграф", папуга з Дніпра "видав базу" про Путіна та розвеселив українців після важкої ночі. Дехто навіть задумався про придбання такої пташки.