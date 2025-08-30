Рус

Росія ударила по багатостраждальному ТЦ в Дніпрі - пошкодження значні (фото)

Олена Руденко
ТЦ знову зазнав пошкоджень Новина оновлена 30 серпня 2025, 12:00
ТЦ знову зазнав пошкоджень. Фото Колаж "Телеграф"

Це — популярна серед жителів міста локація

Торговий центр "Апполо" у Дніпрі знов постраждав в ході атаки Росії на обласний центр в ніч на суботу, 30 серпня. 29 грудня 2023 року росіяни вдарили по ТЦ ракетою, він отримав суттєві пошкодження та відновив роботу лише 27 лютого 2024 року.

В ніч на 30 серпня під час масованого російського обстрілу України у Дніпрі пролунали вибухи. ТРК Appolo знову постраждав від обстрілу. За словами кореспондента "Телеграфа", приліт був настільки сильним, що дим було видно здалеку.

Наслідки удару по Дніпру 30.08.2025
Дим після атаки було видно з різних точок міста. Фото: Телеграф

Місцеві Telegram-канали публікують фото пошкоджень, що отримав "Апполо". Пошкоджено обшивку будівлі. Простір перед ТРЦ засипаний уламками.

ТЦ Апполо у Дніпрі пошкоджено в ході атаки РФ
Пошкоджено обшивку
ТЦ Апполо у Дніпрі пошкоджено в ході атаки РФ 30.08.2025
ТЦ Апполо у Дніпрі пошкоджено в ході атаки РФ 30 серпня
Перед будівлею - уламки
ТЦ Апполо у Дніпрі пошкоджено в ході атаки Росії

Що відомо про ТРК "Апполо"

Цей торговий центр відкрився у Дніпрі восени 2009 року. З того часу він є одним з найулюбленіших місць для відпочинку містян. В "Апполо" безліч магазинів із жіночим, чоловічим та дитячим одягом, взуттям, аксесуарами. Але не лише шопінгом відоме це місце — у ТРЦ також можна сходити в кінотеатр, є фітнес-центр.

Крім того, в "Апполо" можна знайти заклади громадського харчування на будь-який смак, від "Маку" до вишуканих кафе та ресторанів. Також пропонується широкий вибір дитячих розваг.

ТРК "Апполо"
ТРК "Апполо". Фото: Інтерфакс-Україна

