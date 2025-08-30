Укр

Россия ударила по многострадальному ТЦ в Днепре — повреждения значительные (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
ТЦ снова получил повреждения Новость обновлена 30 августа 2025, 12:00
ТЦ снова получил повреждения. Фото Коллаж "Телеграф"

Это популярная среди жителей города локация

Торговый центр "Апполо" в Днепре снова пострадал в ходе атаки России на областной центр в ночь на субботу, 30 августа. 29 декабря 2023 года россияне ударили по ТЦ ракетой, он получил существенные повреждения и возобновил работу только 27 февраля 2024 года.

В ночь на 30 августа во время массированного российского обстрела Украины в Днепре прогремели взрывы. ТРК Appolo снова пострадал от обстрела. По словам корреспондента "Телеграфа", прилет был настолько сильным, что дым был виден издалека.

Последствия удара по Днепру 30.08.2025
Дым после атаки был виден с разных точек города. Фото: Телеграф

Местные Telegram-каналы публикуют фото повреждений, полученных "Апполо". Повреждена обшивка здания. Пространство перед ТРЦ засыпано обломками.

ТЦ Апполо в Днепре поврежден в ходе атаки РФ
Повреждена обшивка
ТЦ Апполо в Днепре поврежден в ходе атаки РФ 30.08.2025
ТЦ Апполо в Днепре поврежден в ходе атаки РФ 30 августа
Перед зданием – обломки
ТЦ Апполо в Днепре поврежден в ходе атаки России

Что известно о ТРК "Апполо"

Этот центр открылся в Днепре осенью 2009 года. С этого времени он является одним из самых любимых мест для отдыха горожан. В "Апполо" множество магазинов с женской, мужской и детской одеждой, обувью, аксессуарами. Но не только шоппингом известно это место — в ТРЦ также можно сходить в кинотеатр, есть фитнес-центр.

Кроме того, в "Апполо" можно найти заведения общепита на любой вкус, от "Мака" до изысканных кафе и ресторанов. Также предлагается широкий выбор детских развлечений.

ТРК "Апполо"
ТРК "Апполо". Фото: Интерфакс-Украина

Как рассказывал "Телеграф", попугай из Днепра "выдал базу" о Путине и развеселил украинцев после тяжелой ночи. Некоторые даже задумались о приобретении такой птички.

Теги:
#Днепр #Обстрел #Фото #ТЦ