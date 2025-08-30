Россия ударила по многострадальному ТЦ в Днепре — повреждения значительные (фото)
-
-
Это популярная среди жителей города локация
Торговый центр "Апполо" в Днепре снова пострадал в ходе атаки России на областной центр в ночь на субботу, 30 августа. 29 декабря 2023 года россияне ударили по ТЦ ракетой, он получил существенные повреждения и возобновил работу только 27 февраля 2024 года.
В ночь на 30 августа во время массированного российского обстрела Украины в Днепре прогремели взрывы. ТРК Appolo снова пострадал от обстрела. По словам корреспондента "Телеграфа", прилет был настолько сильным, что дым был виден издалека.
Местные Telegram-каналы публикуют фото повреждений, полученных "Апполо". Повреждена обшивка здания. Пространство перед ТРЦ засыпано обломками.
Что известно о ТРК "Апполо"
Этот центр открылся в Днепре осенью 2009 года. С этого времени он является одним из самых любимых мест для отдыха горожан. В "Апполо" множество магазинов с женской, мужской и детской одеждой, обувью, аксессуарами. Но не только шоппингом известно это место — в ТРЦ также можно сходить в кинотеатр, есть фитнес-центр.
Кроме того, в "Апполо" можно найти заведения общепита на любой вкус, от "Мака" до изысканных кафе и ресторанов. Также предлагается широкий выбор детских развлечений.
