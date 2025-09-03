Переїхала з Росії в Україну і допомогла чоловікові у кар’єрі: якою була в молодості дружина Кучми (фото)

Людмила познайомилася з Кучмою у колгоспі

Колишній президент України Леонід Кучма майже 60 років перебуває у шлюбі з дружиною Людмилою. Народилася вона в Росії, але юність провела у Дніпропетровську, де почала будувати кар’єру та невдовзі зустріла майбутнього чоловіка.

"Телеграф" вирішив згадати, як у молодості виглядала Людмила Кучма. Ми дізнались про неї деякі деталі.

Людмила Кучма — що про неї відомо

Експерша леді України Людмила Кучма (Талалаєва — дівоче прізвище) народилася 1940 року в удмуртському місті Воткінську (Російська Федерація). Коли дівчинка закінчила вісім класів, родина переїхала до Дніпра.

Леонід Кучма з Людмилою у молодості, Фото: korrespondent.net

Вищу освіту Людмила здобула у Дніпропетровському механічному технікумі, а потім влаштувалася до конструктивного бюро "Південне", де пропрацювала цілих 30 років. Там доля звела її з майбутнім президентом України Леонідом Кучмою.

Людмила, за словами Кучми, одразу його зачарувала, але йому довелося докласти зусиль, щоб завоювати її серце. Познайомились вони у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили на прополку. Керувати колективом поставили Кучму, а Людмила опинилася у його підпорядкуванні і їй не подобалося, як він почав наводити лад та дисципліну.

Людмила познайомилася з Кучмою у колгоспі, Фото: lichnosti.net

Майбутнє подружжя рік придивлялося одне до одного, а 1967 року пішло під вінець. У шлюбі, в якому вони перебувають майже 60 років, народилася єдина дочка Олена. Людмила Кучма зізналася, що за цей період вони з Леонідом пройшли через багато труднощів, адже вони спочатку не мали власного житла, та й грошей, щоб одразу облаштувати комфортне життя.

Але 1994 року Леонід Кучма став президентом України, як писали ЗМІ, шлях у політику йому допоміг прокласти вітчим Людмили — Геннадій Туманов, який тоді був головним інженером Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

Вітчим Людмили допоміг Кучмі у просуванні кар’єри, Фото: facebook.com/darka.olifer

Людмила Кучма отримала статус першої леді України та відповідально підійшла до своїх обов’язків, оскільки відігравала важливу роль у соціальному житті країни. Жінка очолювала Національний фонд соціального захисту "Україна — дітям" та керувала "Фондом Надії та Добра". За благодійні ініціативи Людмила здобула десятки престижних нагород.

Людмила Кучма зробила великий внесок у розвиток України

Де зараз Людмила Кучма і як виглядає

Дружина колишнього президента Леоніда Кучми давно не з’являється на публіці й не веде соціальних мереж, тому у відкритому доступі немає її свіжих фотографій.

Людмила та Леонід Кучма разом майже 60 років

В інтерв’ю за 2022 рік ексглава держави розповів, що разом із дружиною залишився жити в Україні, хоча йому пропонували евакуюватися за кордон, коли Росія пішла у масштабний наступ. Ймовірно, вони живуть у Києві, хоча Кучму двічі бачили за кордоном, але, як виявилося, він виїжджав за медичною потребою.

Який виглядає Людмила Кучма

