Переїхала з Росії в Україну і допомогла чоловікові у кар’єрі: якою була в молодості дружина Кучми (фото)
Людмила познайомилася з Кучмою у колгоспі
Колишній президент України Леонід Кучма майже 60 років перебуває у шлюбі з дружиною Людмилою. Народилася вона в Росії, але юність провела у Дніпропетровську, де почала будувати кар’єру та невдовзі зустріла майбутнього чоловіка.
"Телеграф" вирішив згадати, як у молодості виглядала Людмила Кучма. Ми дізнались про неї деякі деталі.
Людмила Кучма — що про неї відомо
Експерша леді України Людмила Кучма (Талалаєва — дівоче прізвище) народилася 1940 року в удмуртському місті Воткінську (Російська Федерація). Коли дівчинка закінчила вісім класів, родина переїхала до Дніпра.
Вищу освіту Людмила здобула у Дніпропетровському механічному технікумі, а потім влаштувалася до конструктивного бюро "Південне", де пропрацювала цілих 30 років. Там доля звела її з майбутнім президентом України Леонідом Кучмою.
Людмила, за словами Кучми, одразу його зачарувала, але йому довелося докласти зусиль, щоб завоювати її серце. Познайомились вони у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили на прополку. Керувати колективом поставили Кучму, а Людмила опинилася у його підпорядкуванні і їй не подобалося, як він почав наводити лад та дисципліну.
Майбутнє подружжя рік придивлялося одне до одного, а 1967 року пішло під вінець. У шлюбі, в якому вони перебувають майже 60 років, народилася єдина дочка Олена. Людмила Кучма зізналася, що за цей період вони з Леонідом пройшли через багато труднощів, адже вони спочатку не мали власного житла, та й грошей, щоб одразу облаштувати комфортне життя.
Але 1994 року Леонід Кучма став президентом України, як писали ЗМІ, шлях у політику йому допоміг прокласти вітчим Людмили — Геннадій Туманов, який тоді був головним інженером Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.
Людмила Кучма отримала статус першої леді України та відповідально підійшла до своїх обов’язків, оскільки відігравала важливу роль у соціальному житті країни. Жінка очолювала Національний фонд соціального захисту "Україна — дітям" та керувала "Фондом Надії та Добра". За благодійні ініціативи Людмила здобула десятки престижних нагород.
Де зараз Людмила Кучма і як виглядає
Дружина колишнього президента Леоніда Кучми давно не з’являється на публіці й не веде соціальних мереж, тому у відкритому доступі немає її свіжих фотографій.
В інтерв’ю за 2022 рік ексглава держави розповів, що разом із дружиною залишився жити в Україні, хоча йому пропонували евакуюватися за кордон, коли Росія пішла у масштабний наступ. Ймовірно, вони живуть у Києві, хоча Кучму двічі бачили за кордоном, але, як виявилося, він виїжджав за медичною потребою.
