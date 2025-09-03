Переехала из России в Украину и помогла мужу в карьере: какой была в молодости жена Кучмы (фото)

Людмила познакомилась с Кучмой в колхозе

Бывший президент Украины Леонид Кучма почти 60 лет состоит в браке с женой Людмилой. Родилась она в России, но юность провела в Днепропетровске, где начала строить карьеру и вскоре встретила будущего мужа.

"Телеграф" решил вспомнить, как в молодости выглядела Людмила Кучма. Мы узнали о ней некоторые детали.

Людмила Кучма — что о ней известно

Экс-первая леди Украины Людмила Кучма (Талалаева — девичья фамилия) родилась в 1940 году в удмуртском городе Воткинске (Российская Федерация). Когда девочка окончила 8 классов, семья переехала в Днепропетровск.

Леонид Кучма с Людмилой в молодости, Фото: korrespondent.net

Высшее образование Людмила получила в Днепропетровском механическом техникуме, а затем устроилась в конструктивное бюро "Южное", где проработала целых 30 лет. Там судьба и свела ее с будущим президентом Украины Леонидом Кучмой.

Людмила, по словам Кучмы, сразу его очаровала, но ему пришлось приложить усилия, чтобы завоевать ее сердце. Познакомились они в колхозе, куда молодых специалистов отправили на прополку. Руководить коллективом поставили Кучму, а Людмила оказалась в его подчинении и ей не нравилось, как он начал наводить порядок и дисциплину.

Людмила познакомилась с Кучмой в колхозе, Фото: lichnosti.net

Будущие супруги год присматривались друг к другу, а в 1967 году пошли под венец. В браке, в которым они состоят почти 60 лет, родилась единственная дочь Елена. Людмила Кучма призналась, что за этот период они с Леонидом прошли через многие трудности, ведь у них поначалу не было собственного жилья, да и денег, чтобы сразу обустроить комфортную жизнь.

Но в 1994 году Леонид Кучма стал президентом Украины, как писали СМИ, путь в политику ему помог проложить отчим Людмилы — Геннадий Туманов, который тогда был главным инженером Главного технического управления Министерства общего машиностроения СССР.

Отчим Людмилы помог Кучме в продвижении карьеры, Фото:facebook.com/darka.olifer

Людмила Кучма получила статус первой леди Украины и ответственно подошла к своим обязанностям, поскольку играла важную роль в социальной жизни страны. Женщина возглавляла Национальный фонд социальной защиты "Украина — детям" и руководила "Фондом Надежды и Добра". За благотворительные инициативы Людмила получила десятки престижных наград.

Людмила Кучма сделала большой вклад в развитие Украины

Где сейчас Людмила Кучма и как выглядит

Жена бывшего президента Леонида Кучмы давно не появляется на публике и не ведет социальные сети, поэтому в открытом доступе нет ее свежих фотографий.

Людмила и Леонид Кучма вместе почти 60 лет

В интервью за 2022 год экс-глава государства рассказал, что вместе с женой остался жить в Украине, хотя ему предлагали эвакуироваться за границу, когда Россия пошла в масштабное наступление. Вероятно, они живут в Киеве, хотя Кучму дважды видели за границей, но как оказалось, он выезжал по медицинской необходимости.

Как выглядит Людмила Кучма

"Телеграф" писал ранее, что Ющенко показал любимую жену в день рождения. Как сейчас выглядит бывшая первая леди Украины?