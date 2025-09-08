Фанат СРСР: стали відомими результати обшуків у вбивці Андрія Парубія

Під час обшуку 1 вересня правоохоронні органи в оселі Сцельникова знайшли документи, боєприпаси та нагороди

Під час обшуку Михайла Сцельникова, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної ради та народного депутата Андрія Парубія правоохоронці виявили у помешканні, де він проживав, боєприпаси та радянські нагороди й відзнаки. Це підтверджує версію про те, що Сцельников був великим фанатом Радянського Союзу.

Дані про обшук були відображені у рішенні Галицького районного суду Львова. Згідно з даними, під час обшуку 1 вересня правоохоронні органи в оселі Сцельникова знайшли документи, боєприпаси та нагороди, в тому числі:

два піротехнічні пристрої;

50 стріляних гільз від зброї;

85 контейнерів для пластикових набоїв (нелетальна зброя);

33 ордени та медалі як України та СРСР, три додатки до медалей, а також 25 значків та металевих зірочок епохи СРСР, в тому числі нагрудний знак "За взятие Будапешта";

чотири блокноти з рукописними записами, аркуш із витягами із законодавства;

флешки та мобільні телефони з різноманітною інформацією.

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ.

Підозрюваного у вбивстві Парубія, яке сталося 30 серпня у Львові, в ніч з 31 серпня на 1 вересня затримали у Хмельницькій області та відразу ж почали допитувати. Вбивцею виявився львів'янин Михайло Сцельников. На першому ж судовому засіданні підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному. Він повідомив, що на злочин пішов через бажання "помститися українській владі" за загибель власного сина — якого, як виявилося, майже не бачив багато років та участі у його житті не брав. За його словами, Парубія він обрав тому, що мешкав з ним в одному місті.