Російський слід: за що спецслужби Кремля могли вбити ексспікера ВР Андрія Парубія

Кремль ненавидить усіх тих, хто кричить за незалежність та існування України

Андрій Парубій убитий у Львові — 30 серпня його застрелив невідомий. Українські політики та активісти сходяться на думці, що це може бути справа рук Росії, адже Парубій був справжнім борцем за вільну Україну.

"Телеграф" знайшов у мережі публікацію пропагандистського сайту "Украина ру", в якій розповіли про діяльність Андрія Парубія. Публікацію було зроблено майже рік тому — 12 вересня. Після вбивства Парубія вона сприймається як своєрідна "наводка" — список того, за що Росія ненавиділа видатного українця.

Глузливий та не відповідаючий дійсності заголовок

Пропагандисти пишуть про Парубія з великою ненавистю. Всі його зусилля та працю заради незалежності та становлення України вони перекручують та оббріхують.

Згадують, зокрема те, що під час Революції Гідності Парубій координував роботу на Майдані Незалежності в Києві. Він фактично був комендантом наметового містечка та очільником загонів Самооборони Майдану. У лютому 2014 року його підрозділи взяли під контроль урядовий квартал Києва.

Також пропагандисти згадують й іншу важливу віху діяльності Парубія — роботу на посаді Голови Верховної Ради України. Він підтримував низку ключових рішень щодо децентралізації та особливого статусу Донбасу, ініціював створення Офісу парламентської реформи та брав активну участь у розробці законопроєктів, зокрема щодо медичного канабісу та обмеження впливу релігійних установ, пов'язаних з Росією.

Росіяни не можуть пробачити Парубію вклад у розбудову державності України та дуже зневажливо пишуть про цей період його діяльності. Також їм не дає спокою й той факт, що Парубій відіграв важливу роль в отриманні Україною Томосу про автокефалію української помісної церкви.

Ми — свідки того, як твориться історія. Адже Томос — це другий Акт проголошення Незалежності України! Це акт утвердження її духовної Незалежності — написав Парубій у день отримання документа

Також пропагандисти не можуть пробачити Парубію, що на початку повномасштабного вторгнення він взяв до рук зброю та захищав Київ. Росіяни докоряють Парубію саме за те, за що українці йому вдячні.

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

30 серпня у Львові невідомий чоловік кілька разів вистрілив у Андрія Парубія, він помер на місці. Стрілок втік, його розшукують. За даними джерел ЗМІ, поліція вже вийшла на слід вбивці.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про Андрія Парубія. Він пройшов шлях справжнього сина України.