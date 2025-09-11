Носив годинник за 95 тисяч і став генералом: що відомо про охоронця Зеленського, який став "крашем" українок

Максим Донець - бодігард президента України з 2019 року і він не раз потрапляв у скандали

Максим Донець — начальник Служби безпеки Президента України, який носить годинник вартістю 95 тисяч гривень. Він супроводжує Володимира Зеленського на багатьох важливих заходах. Після появи його відео та фото в соцмережах, він здобув титул "краша українок" і став справжньою зіркою поза межами професійної діяльності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Максима Донця. На початку повномасштабного вторгнення він отримав високе військове звання, що викликало критику.

Що відомо про Максима Донця

Народився Максим у Кривому Розі Дніпропетровської області. Він закінчив Криворізький економічний інститут при Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана.

Донець працює охоронцем Зеленського з моменту його передвиборчої кампанії у 2019 році. Вже у травні 2019 року його було призначено начальником СБ президента. До цього його часто бачили в охороні бізнесменів Ігоря Коломойського та Ігоря Палиці.

Максим Донець в охороні Ігоря Палиці

У березні 2022 року йому присвоїли військове звання бригадного генерала. Це викликало обурення у Юрія Бутусова — редактора видання "Цензор.нет". На своїй сторінці в Фейсбук журналіст виклав допис, у якому зазначив, що Максим Донець отримав це звання, просто три роки "поїздивши в машині та політавши літаком".

У 2019-му році охоронець Ігоря Коломойського Максим Донець був призначений начальником особистої охорони президента Володимира Зеленського та поступив на державну службу. Минуло три роки, і у березні 22-го Донець отримав звання бригадного генерала. Всього три роки їздив у машині та літав літаком, і став генералом. Юрій Бутусов

Своїм приватним життям Максим не ділиться у соцмережах. Проте за даними ЗМІ, у нього є дружина і дитина. Також повідомляють, що він не має власного житла, а користується гуртожитком військової частини або має право проживання там, є також квартира у батьків у Вишгороді.

