Аж дух захватывает: в Киеве состоялось лазерно-световое шоу на монументе "Батькивщина-Мать" (репортаж)

Мария Назарова ,
Лазерно-световое шоу на монументе "Батькивщина-Мать" в Киеве Новость обновлена 18 сентября 2025, 23:23
Лазерно-световое шоу на монументе "Батькивщина-Мать" в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Инсталляция "Сила ценностей" состоялась в рамках Brand Ukraine International Conference

В четверг, 18 сентября, в Киеве состоялось лазерно-световое шоу на монументе "Батькивщина-Мать". Это событие в рамках Brand Ukraine International Conference показало мировые ключевые ценности, вокруг которых объединена Украина.

Лазерно-световую инсталляцию "Сила ценностей" посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Установка имеет высоту 102 метра и отражает 5 главных ценностей украинского народа: Воля, Стойкость, Любовь, Справедливость, Единство. Использовались преимущественно цвета флагов Украины и Евросоюза: желтый и голубой или синий. Над проектом работало около 30 человек в течение полугода. Красоту этого шоу невозможно передать словами.

Лазерно-световое шоу на монументе Батькивщина-Мать в Киеве
Батькивщина-Мать — самая высокая монументальная скульптура на европейском континенте. Она расположена на правом высоком берегу реки Днепр, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Появилась на своем почетном месте в 1981 году.

Общая высота монумента с постаментом составляет 102 метра. Высота самой скульптуры (от пьедестала до кончика меча) составляет 62 метра. Все сооружение — цельносварное и весит 450 тонн.

Ранее мы показали фоторепортаж Яна Доброносова с выставки выдающегося украинского художника Ивана Марчука, единственного украинца, входящего в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

#Киев #Батькивщина #Фото #Световое шоу #Родина-мать #Световая инсталляция #Ян Доброносов