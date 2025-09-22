Україна уклала угоду з Британією на сто років: чи діятиме договір, якщо зміниться влада в Лондоні?

Угода з Великою Британією передбачає співпрацю не лише в оборонному секторі

У середу, 17 вересня, Верховна Рада ратифікувала унікальну угоду, укладену між Україною та Великою Британією. Документ охоплює 14 напрямів взаємодії, зокрема сферу оборони, безпеку, економіку, однак головною його відмінністю є термін укладення – співпраця триватиме 100 років. Це – одна з найдовших двосторонніх угод про співпрацю, що коли-небудь були підписані.

"Телеграф" з’ясував, що відомо про цю угоду, її умови, чи не ризикують викладені в ній умови співпраці залишитися виключно декларативними. Також ми зібрали інформацію про інші оборонні угоди, що були укладені між Україною та її партнерами.

Не вийде, як зі Штатами? В чому особливість цієї угоди

Попри ратифікацію восени, підписана ця угода була ще на початку року – 16 січня 2025 року. Документ розширює та поглиблює вже існуючу співпрацю, закріплену політичною угодою 2020 року.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський

Угода визначає 14 напрямів взаємодії, які охоплюють оборону, безпеку, економіку, енергетику, правосуддя, технології, культуру та міграційну політику. Сторони підтвердили спільні цінності – демократію, верховенство права та права людини – і домовилися діяти разом, щоб зміцнити євроатлантичну безпеку.

Військовий блок передбачає розвиток спільного виробництва озброєння, зміцнення оборонно-промислової співпраці та технологічні інновації у сфері безпеки. Окремо прописане партнерство у сфері морської безпеки – з акцентом на Балтійське, Чорне й Азовське моря. Британія також підтвердила підтримку членства України в НАТО.

Економічний вимір угоди стосується інвестицій, модернізації інфраструктури, розвитку енергетики та переходу на чисті джерела енергії. Окремо передбачена співпраця у сфері правосуддя й санкційної політики, а також механізми притягнення агресорів до відповідальності за порушення міжнародного права.

У середу, 17 вересня, Верховна Рада ратифікувала цю угоду. "Телеграф" звернувся за коментарем до політолога Володимира Фесенка, аби дізнатися, чи дійсно цю угоду можна вважати такою, що має певні гарантії для України, чи окреслені в ній інструменти залишаться в рамках символічної підтримки.

В першу чергу Володимир Фесенко наголосив, що сторічний термін договору є символічним, адже, по суті, угода стає безстроковою.

100 років для політики – це величезний термін. За це за цей час змінюється декілька поколінь, багато урядів, можуть бути величезні політичні зміни Володимир Фесенко

Політолог Володимир Фесенко

Володимир Фесенко також звернув увагу на те, що перед підписанням угоди на 100 років, була підписана безпекова угода на трохи скромніший термін – 10 років, про яку ми розповіли нижче.

"Ця угода передбачала те, що Великобританія буде надавати Україні воєнну і фінансову підтримку щорічно, приблизно в обсязі 3 млрд доларів. І це виконується. Великобританія є одним з наших головних партнерів якраз щодо військової допомоги, саме вона стала одним з лідерів, одним з засновників "Коаліції охочих", – зауважив він.

Подібна угода була підписана і зі Сполученими Штатами ще за часів президентства Джо Байдена, однак після повернення у Білий Дім Дональда Трампа, вона перестала працювати. Фесенко наголошує: у Великобританії також змінився уряд, змінилися правлячі партії – раніше були консерватори, зараз ліберисти, однак угода продовжує працювати.

"Саме тому вже в цьому році вирішили посилити цю угоду, підкресливши, що безпекові відносини між Україною і Великобританією, вони відповідають національним інтересам двох країн і фактично виходять за межі поточної ситуації, пов'язаної з війною або повоєнним періодом. Затверджується, що це довготривала співпраця, яка буде в першу чергу у сфері безпеки", – сказав Володимир Фесенко.

Крім того, йдеться про воєнну, фінансову допомогу Україні, співпрацю у військовому секторі, сприяння розвитку оборонного виробництва в Україні, розвиток співпраці практично в усіх сферах міждержавних відносин.

Сам термін "сторічна угода" дійсно він підкреслює її символічність, але угода є дієвим інструментом. Така назва лише вона говорить про високий рівень значення цієї угоди і те, що наші дві країни фактично є стратегічними партнерами. І це виходить за рамки поточної кон'юнктури Володимир Фесенко

"Київський безпековий договір". Як він з’явився і що передбачає

24 травня 2022 року було створено Міжнародну консультативну групу, яка мала підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Її очолили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Уже 1 липня група провела перше засідання, а 13 вересня Єрмак і Расмуссен представили документ під назвою "Київський безпековий договір".

У цьому документі наголошувалося, що найкращою гарантією безпеки для України є її власна здатність захищатися від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН. Водночас пропонувалося, щоб гарантії мали не тільки політичний, а й юридично зобов’язальний характер — через систему двосторонніх угод, об’єднаних у єдиний договір.

Коли 12 липня 2023 року країни "Групи семи" ухвалили Спільну декларацію про підтримку України, Єрмак підкреслив, що її зміст базується саме на ідеях договору. Учасники підтвердили, що їхня мета — допомогти Україні залишатися вільною, незалежною й демократичною державою в її міжнародно визнаних кордонах, здатною стримувати будь-яку майбутню агресію. Вони також наголосили, що безпека України є частиною безпеки всієї Європи й підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Лідери країн ЄС та США на саміті НАТО в Вільнюсі

Декларація передбачала низку важливих положень: притягнення Росії до відповідальності, швидкі дії партнерів у разі нового нападу, а також зобов’язання України продовжувати реформи у сфері правосуддя, боротьби з корупцією, економіки й оборони. Київ також узяв на себе зобов’язання забезпечувати прозоре використання допомоги.

Станом на січень 2025 року до декларації приєдналися 24 держави, з них 20 уже підписали двосторонні безпекові угоди. Серед них більшість країн ЄС та НАТО — зокрема Бельгія, Данія, Іспанія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Румунія, Фінляндія, Чехія й Швеція. У серпні 2023 року до декларації також приєдналося Косово.

Угода між Україною та Британією: перший безпековий договір на основі декларації G7

12 січня 2024 року Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Лондоні підписали історичну угоду про співробітництво у сфері безпеки. Це був перший двосторонній договір, укладений на основі декларації "Групи семи" про гарантії безпеки для України.

Під час церемонії Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни — 2,5 млрд фунтів стерлінгів. У ньому передбачено ракети, сотні тисяч боєприпасів, нові системи безпілотників і навчання українських військових.

Володимир Зеленський та Ріші Сунак — колишній прем'єр Великої Британії

Зеленський наголосив, що відносини між Україною та Британією вийшли на найвищий рівень за час незалежності. Угода розрахована на 10 років із можливістю продовження, а гарантії залишатимуться чинними до вступу України в НАТО.

Документ передбачає щорічну фінансову підтримку, розвиток оборонної промисловості, виробництво британської техніки в Україні, зміцнення ВМС і систем ППО, а також спільні навчання та перехід ЗСУ на стандарти НАТО. Окремий акцент зроблено на морській безпеці: Велика Британія разом із партнерами допоможе Україні стати до 2035 року ключовим учасником безпеки в Чорному та Азовському морях.

Від ракет SAMP/T до відбудови Одеси: яку допомогу надає Італія

Італія стала п’ятою країною "Групи семи", з якою Україна уклала безпекову угоду. Документ підписали 24 лютого 2024 року, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Як і домовленості з іншими партнерами G7, він розрахований на десять років і охоплює військову допомогу, підтримку оборонної промисловості, навчання українських військових, санкційний тиск на Росію, відбудову та гуманітарну співпрацю.

Особливий акцент зроблено на посиленні протиповітряної та протиракетної оборони. Восени 2024 року Італія передала Україні другу систему SAMP/T із ракетами, здатну збивати балістику. Раніше одну таку систему Київ отримав від Рима і Парижа спільно. Також українська армія отримала від Італії самохідні артилерійські установки М109, далекобійні ракети Storm Shadow, боєприпаси та бронетехніку, серед якої — БТР Puma. Окрім цього, країна долучилась до коаліцій морських спроможностей, інтегрованої ППО, дронів, а також стала співлідеркою коаліції бронетехніки.

У промисловій сфері сторони домовились про запуск спільних підприємств, що дозволить виробляти й обслуговувати італійську техніку безпосередньо в Україні. До процесу долучились великі оборонні компанії, зокрема Leonardo та Iveco Defense Vehicles.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні на URC в Римі

Італія активно інвестує й в енергетику: понад 200 мільйонів євро спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури, а спільно з ЄБРР країна профінансувала програму підтримки "Укргідроенерго". У галузі розмінування італійська компанія FAE Group запустила виробництво спеціальної техніки в Україні.

Загалом внесок Італії виходить далеко за межі військової допомоги. З початку повномасштабної війни країна спрямувала понад 320 мільйонів євро на підтримку українського бюджету, відновлення Одеси та освітньої інфраструктури. Паралельно Італія бере участь у міжнародних процесах зі створення спеціального трибуналу для покарання Росії та у програмах повернення депортованих українських дітей.

Шведсько-українські сюрпризи для російської армії

31 травня 2024 року Україна та Швеція підписали десятирічну безпекову угоду, що поглибила стратегічне партнерство двох країн. Документ у Стокгольмі підписали Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

Швеція зобов’язалася надати Україні у 2024-2026 роках військову допомогу на 75 млрд крон (близько 6,5 млрд євро) і продовжувати підтримку в наступні роки. Угода охоплює авіацію, ППО, артилерію, бронетехніку, морську безпеку, розмінування й дрони. Україна вже отримала САУ Archer і БМП CV90, а також домовилася про можливості спільного виробництва. Важливою частиною стали літаки ASC 890 та перспектива передачі винищувачів Gripen із підготовкою пілотів.

Співпраця включає оборонну промисловість, локалізацію ремонту та виробництва шведської техніки в Україні. Документ також фіксує підтримку "Формули миру", санкцій проти Росії, відшкодування збитків і допомогу у відновленні. Швеція підтвердила готовність сприяти захисту критичної інфраструктури та інтеграції України до ЄС і НАТО.

11 вересня 2025 року міністр оборони Пол Йонсон оголосив про 20-й пакет допомоги на 836 млн доларів. Найбільший акцент зроблено на артилерії: Україна отримає 18 нових Archer і боєприпаси на 327 млн доларів, що збільшить арсенал до 44 систем. Окремим блоком стане морська допомога на 190 млн доларів: мобільні радари, допоміжні судна з озброєнням та безпілотні системи. Раніше передані катери додатково обладнають радарами й системами вогню.

ЗСУ також отримають 500 мотоциклів, вантажівки, трактори та модернізовані комплекси ППО Tridon Mk 2 із новими радарами й боєприпасами. Крім того, Стокгольм готує "секретні проєкти":

Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому. Швеція продовжуватиме чинити жорсткий тиск на Росію, доки не зупинить цю війну Пол Йонсон, міністр оборони Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у 2022 році

Це вже третій великий пакет у 2025 році після програм на 1,6 млрд доларів у березні, 417 млн євро в травні та 130 млн євро в липні. Нові постачання мають забезпечити Україні довгострокову перевагу в артилерії, морській безпеці та протиповітряній обороні.

Допомога від Штатів за європейський рахунок

До України доставили першу партію військового обладнання, передбачену угодою між США та НАТО в межах програми Priority Ukraine Requirements List (PURL). Про це повідомив представник Альянсу у коментарі Суспільному.

За його словами, ще кілька пакетів допомоги вже прямують до України, а нові партнери найближчим часом оголосять про участь у програмі. Наразі профінансовано чотири пакети допомоги, перші з яких оплатили Нідерланди, Данія, Фінляндія та Швеція.

Днем раніше адміністрація президента США Дональда Трампа підтвердила, що Україна вперше отримає озброєння зі складів США коштом союзників НАТО. Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що йдеться про перші схвалені пакети зброї в межах нової фінансової угоди, за якою Вашингтон відновлює постачання Києву.

PURL — це узгоджений список пріоритетних потреб України в озброєнні, військовій техніці та обладнанні, який складають для координації міжнародної допомоги. Він охоплює системи ППО, ракети, боєприпаси, артилерію, безпілотники, бронетехніку та інші критично важливі ресурси.

У липні США і НАТО уклали угоду, що дозволяє відправляти американську зброю в Україну за кошти європейських держав. На програму вже виділили кошти Данія (приблизно 580 млн крон), Швеція (275 млн доларів), Норвегія (135 млн євро) та Нідерланди (500 млн євро).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорює так звана "коаліція охочих", передбачають, що європейські держави, які їх підпишуть, зобов’яжуться вступити у війну з Росією у разі нової агресії. Водночас ці гарантії почнуть діяти лише після укладення майбутньої мирної угоди між Україною та Росією.