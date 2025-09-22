Украина заключила соглашение с Британией на сто лет: будет ли действовать договор, если изменится власть в Лондоне?

Соглашение с Великобританией предусматривает сотрудничество не только в оборонном секторе

В среду, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала уникальное соглашение, заключенное между Украиной и Великобританией. Документ охватывает 14 направлений взаимодействия, в частности сферу обороны, безопасность, экономику, однако главным его отличием является срок заключения – сотрудничество будет длиться 100 лет. Это – одно из самых длинных двусторонних соглашений о сотрудничестве, когда-либо подписанных.

"Телеграф" выяснил, что известно об этом соглашении, его условиях, не рискуют ли изложенные в нем условия сотрудничества остаться исключительно декларативными. Также мы собрали информацию о других оборонных соглашениях, заключенных между Украиной и ее партнерами.

Не получится, как со Штатами? В чем особенность этого соглашения

Несмотря на ратификацию осенью, подписано это соглашение было еще в начале года – 16 января 2025 года. Документ расширяет и углубляет уже существующее сотрудничество, закрепленное политическим соглашением 2020 года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский

Соглашение определяет 14 направлений взаимодействия, охватывающих оборону, безопасность, экономику, энергетику, правосудие, технологии, культуру и миграционную политику. Стороны подтвердили общие ценности – демократию, верховенство права и права человека – и договорились действовать вместе, чтобы укрепить евроатлантическую безопасность.

Военный блок предполагает развитие совместного производства вооружения, укрепление оборонно-промышленного сотрудничества и технологические инновации в области безопасности. Отдельно прописанное партнерство в сфере морской безопасности – с акцентом на Балтийское, Черное и Азовское моря. Великобритания также подтвердила поддержку членства Украины в НАТО.

Экономическое измерение соглашения касается инвестиций, модернизации инфраструктуры, развития энергетики и перехода на чистые источники энергии. Отдельно предусмотрено сотрудничество в сфере правосудия и санкционной политики, а также механизмы привлечения агрессоров к ответственности за нарушение международного права.

В среду, 17 сентября, Верховная Рада ратифицировала это соглашение. " Телеграф " обратился за комментарием к политологу Владимиру Фесенко, чтобы узнать, действительно ли это соглашение можно считать имеющим определенные гарантии для Украины, или очерченные в нем инструменты останутся в рамках символической поддержки.

В первую очередь Владимир Фесенко подчеркнул, что срок договора является символическим, ведь, по сути, соглашение становится бессрочным.

100 лет для политики – это огромный срок. За это время меняется несколько поколений, многие правительства, могут быть огромные политические изменения Владимир Фесенко

Политолог Владимир Фесенко

Владимир Фесенко также обратил внимание на то, что перед подписанием соглашения на 100 лет, было подписано безопасное соглашение на более скромный срок – 10 лет, о котором мы рассказали ниже.

"Это соглашение предполагало то, что Великобритания будет оказывать Украине военную и финансовую поддержку ежегодно, примерно в объеме 3 млрд долларов. И это выполняется. Великобритания является одним из наших главных партнеров как раз по военной помощи, именно она стала одним из лидеров, одним из основателей "Коалиции желающих", — отметил он.

Подобное соглашение было подписано и с Соединенными Штатами еще во времена президентства Джо Байдена, однако по возвращении в Белый Дом Дональда Трампа оно перестало работать. Фесенко отмечает: в Великобритании также сменилось правительство, сменились правящие партии – раньше были консерваторы, сейчас либеристы, однако соглашение продолжает работать.

"Именно поэтому уже в этом году решили усилить это соглашение, подчеркнув, что отношения безопасности между Украиной и Великобританией, они отвечают национальным интересам двух стран и фактически выходят за пределы текущей ситуации, связанной с войной или послевоенным периодом. Утверждается, что это долгосрочное сотрудничество, которое будет в первую очередь в сфере безопасности".

Кроме того, речь идет о военной, финансовой помощи Украине, сотрудничестве в военном секторе, содействии развитию оборонного производства в Украине, развитии сотрудничества практически во всех сферах межгосударственных отношений.

Сам термин "столетняя сделка" действительно подчеркивает ее символичность, но сделка является действенным инструментом. Такое название лишь оно говорит о высоком уровне значения этого соглашения и о том, что наши две страны фактически являются стратегическими партнерами. И это выходит за рамки текущей конъюнктуры Владимир Фесенко

"Киевский договор безопасности". Как он появился и что предполагает

24 мая 2022 года была создана Международная консультативная группа, которая должна была подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины. Ее возглавили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Уже 1 июля группа провела первое заседание, а 13 сентября Ермак и Расмуссен представили документ под названием "Киевский договор безопасности".

В этом документе отмечалось, что лучшей гарантией безопасности для Украины является ее собственная способность защищаться от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В то же время, предлагалось, чтобы гарантии носили не только политический, но и юридически обязывающий характер — через систему двусторонних соглашений, объединенных в единый договор.

Когда 12 июля 2023 страны "Группы семи" приняли Совместную декларацию о поддержке Украины, Ермак подчеркнул, что ее содержание базируется именно на идеях договора. Участники подтвердили, что их цель — помочь Украине оставаться свободным, независимым и демократическим государством в его международно признанных границах, способным сдерживать любую будущую агрессию. Они также подчеркнули, что безопасность Украины является частью безопасности всей Европы и поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Лидеры стран ЕС и США на саммите НАТО в Вильнюсе

Декларация предусматривала ряд важных положений: привлечение России к ответственности, быстрые действия партнеров в случае нового нападения, а также обязательства Украины продолжать реформы в сфере правосудия, борьбы с коррупцией, экономикой и обороной. Киев также взял на себя обязательство обеспечивать прозрачное использование помощи.

По состоянию на январь 2025 года к декларации присоединились 24 государства, из них 20 уже подписали двусторонние соглашения о безопасности. Среди них большинство стран ЕС и НАТО, включая Бельгию, Данию, Испанию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швецию. В августе 2023 к декларации также присоединилось Косово.

Соглашение между Украиной и Британией: первый договор безопасности на основе декларации G7

12 января 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Лондоне подписали историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это был первый двусторонний договор, заключенный на основе декларации "Группы семи" о гарантиях безопасности для Украины.

В ходе церемонии Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабной войны — 2,5 млрд фунтов стерлингов. В нем предусмотрены ракеты, сотни тысяч боеприпасов, новые системы беспилотников и обучение украинских военных.

Владимир Зеленский и Риши Сунак – бывший премьер Великобритании

Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Британией вышли на самый высокий уровень за время независимости. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможностью продления, а гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Документ предусматривает ежегодную финансовую поддержку, развитие оборонной промышленности, производство британской техники в Украине, укрепление ВМС и систем ПВО, а также совместное обучение и переход ВСУ на стандарты НАТО. Отдельный акцент сделан на морской безопасности: Великобритания вместе с партнерами поможет Украине стать к 2035 ключевым участником безопасности в Черном и Азовском морях.

От ракет SAMP/T до восстановления Одессы: какую помощь оказывает Италия

Италия стала пятой страной "Группы семи", с которой Украина заключила соглашение о безопасности. Документ был подписан 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Как и договоренности с другими партнерами G7, он рассчитан на десять лет и охватывает военную помощь, поддержку оборонной промышленности, обучение украинских военных, санкционное давление на Россию, восстановление и гуманитарное сотрудничество.

Особый акцент сделан на усилении противовоздушной и противоракетной обороны. Осенью 2024 года Италия передала Украине вторую систему SAMP/T с ракетами, способную сбивать баллистику. Ранее одну такую систему Киев получил от Рима и Парижа вместе. Также украинская армия получила от Италии самоходные артиллерийские установки М109, дальнобойные ракеты Storm Shadow, боеприпасы и бронетехнику, среди которых БТР Puma. Кроме того, страна присоединилась к коалициям морских способностей, интегрированной ПВО, дронов, а также стала солидером коалиции бронетехники.

В промышленной сфере стороны договорились о запуске совместных предприятий, что позволит производить и обслуживать итальянскую технику в Украине. К процессу присоединились крупные оборонные компании, в частности Leonardo и Iveco Defense Vehicles.

Владимир Зеленский и Джордж Мелони на URC в Риме

Италия активно инвестирует и в энергетику: более 200 миллионов евро направлено на восстановление энергетической инфраструктуры, а совместно с ЕБРР страна профинансировала программу поддержки "Укргидроэнерго". В области разминирования итальянская компания FAE Group запустила производство специальной техники на Украине.

В целом вклад Италии выходит за рамки военной помощи. С начала полномасштабной войны страна направила более 320 миллионов евро на поддержку украинского бюджета, восстановление Одессы и образовательную инфраструктуру. Параллельно Италия принимает участие в международных процессах по созданию специального трибунала для наказания России и программах возвращения депортированных украинских детей.

Шведско-украинские сюрпризы для русской армии

31 мая 2024 года Украина и Швеция подписали десятилетнее соглашение о безопасности, углубившее стратегическое партнерство двух стран. Документ в Стокгольме подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Ульф Кристерссон.

Швеция обязалась предоставить Украине в 2024-2026 годах военную помощь на 75 млрд крон (около 6,5 млрд евро) и продолжать поддержку в последующие годы. Соглашение охватывает авиацию, ПВО, артиллерию, бронетехнику, морскую безопасность, разминирование и дроны. Украина уже получила САУ Archer и БМП CV90 и договорилась о возможностях совместного производства. Важной частью стали самолеты ASC 890 и перспектива передачи истребителей Gripen с подготовкой пилотов.

Сотрудничество включает в себя оборонную промышленность, локализацию ремонта и производства шведской техники в Украине. Документ также фиксирует поддержку "Формулы мира", санкций против России, возмещение ущерба и помощь в восстановлении. Швеция подтвердила готовность содействовать защите критической инфраструктуры и интеграции Украины в ЕС и НАТО.

11 сентября 2025 года министр обороны Пол Йонсон объявил о 20-м пакете помощи на 836 млн долларов. Наибольший упор сделан на артиллерии: Украина получит 18 новых Archer и боеприпасы на 327 млн долларов, что увеличит арсенал до 44 систем. Отдельным блоком станет морская помощь в 190 млн долларов: мобильные радары, вспомогательные суда с вооружением и беспилотные системы. Ранее передаваемые катера дополнительно оборудуют радарами и системами огня.

ВСУ также получат 500 мотоциклов, грузовиков, тракторов и модернизированных комплексов ПВО Tridon Mk 2 с новыми радарами и боеприпасами. Кроме того, Стокгольм готовит "секретные проекты":

Российская армия может ожидать шведско-украинских сюрпризов в будущем. Швеция будет продолжать оказывать жесткое давление на Россию, пока не остановит эту войну Пол Йонсон, министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в 2022 году

Это уже третий крупный пакет в 2025 году после программ на 1,6 млрд долларов в марте, 417 млн. евро в мае и 130 млн. евро в июле. Новые поставки должны обеспечить Украине долгосрочное преимущество в артиллерии, морской безопасности и противовоздушной обороне.

Помощь от Штатов за европейский счет

В Украину доставили первую партию военного оборудования, предусмотренную соглашением между США и НАТО в рамках программы Priority Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил представитель Альянса в комментарии Общественному.

По его словам, еще несколько пакетов помощи уже направляются в Украину, а новые партнеры в ближайшее время объявят об участии в программе. Профинансированы четыре пакета помощи, первые из которых оплатили Нидерланды, Дания, Финляндия и Швеция.

Днем ранее администрация президента США Дональда Трампа подтвердила, что Украина впервые получит вооружение из составов США на средства союзников НАТО. Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что речь идет о первых одобренных пакетах оружия в рамках нового финансового соглашения, по которому Вашингтон возобновляет поставки Киеву.

PURL — согласованный список приоритетных потребностей Украины в вооружении, военной технике и оборудовании, который составляют для координации международной помощи. Он включает системы ПВО, ракеты, боеприпасы, артиллерию, беспилотники, бронетехнику и другие критически важные ресурсы.

В июле США и НАТО заключили соглашение, разрешающее отправлять американское оружие в Украину за средства европейских государств. На программу уже выделили средства Дания (примерно 580 млн. крон), Швеция (275 млн. долларов), Норвегия (135 млн. евро) и Нидерланды (500 млн. евро).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждает так называемая "коалиция желающих", предполагают, что подпишущие их европейские государства обяжутся вступить в войну с Россией в случае новой агрессии. В то же время, эти гарантии начнут действовать только после заключения будущего мирного соглашения между Украиной и Россией.