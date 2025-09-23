Насправді про нього читав кожен школяр: де в Україні місто Самар і чим воно цікаве (карта, фото)

Повернення історичної назви стало не лише актом декомунізації, а й можливістю для багатьох наново відкрити для себе дивовижну історію міста

Місто Новомосковськ офіційно перейменовано на Самар у рамках національної політики декомунізації топонімів України. Це рішення не лише повертає місту історичне ім’я, а й відкриває цікаві сторінки місцевої історії та культури.

Місто Самар розташоване в Дніпропетровській області України, приблизно в 25-30 кілометрах на північний схід від обласного центру міста Дніпро. Воно займає площу близько 36 км² і розкинулось переважно на правому березі річки Самара, лівої притоки Дніпра.

Походження та мовні особливості назви

Самар – назва, що має коріння в тюркських мовах. Первісне слово samar означало "мішок", "садло" або "ярмо". У міру адаптації до слов'янської мовної системи воно зазнало трансформацій, набуло жіночого роду і безліч варіацій: від Самари до Самаря і Самара. Саме ця мовна "метаморфоза" відображає глибокий зв'язок різних культур і народів, які населяли і впливали на цей регіон протягом століть.

Крім того, діалектна форма "Самарь" історично була характерною для степової говірки української мови, поширеної серед запорізьких козаків. Зазначимо, що відомий історик козацтва Дмитро Яворницький називав місто саме Самарем.

Історичні факти

У XVIII столітті місто мало назви Самарчик і Новоселиця, а пізніше стало центром Самарської паланки Війська Запорізького Низового – адміністративно-територіальної одиниці запорізьких козаків. В архівах Запорізького Коша місто не раз згадувалося під назвою Самарь, що підкреслює тісний зв'язок з козацькою історією та культурою.

Спроба перейменувати місто за часів УНР

Цікаво, що в 1917-1918 роках, під час Української Народної Республіки, була зроблена перша спроба повернути місту назву Самар, ініційована місцевою інтелігенцією та владою, але історичні події не дозволили закріпити це.

Процес декомунізації та повернення Самара

Після тривалого періоду під назвою Новомосковськ, яка з’явилася у 1794 році внаслідок адміністративних змін, у 2024 році місто офіційно отримало назад ім’я Самар. Це стало частиною ширшої кампанії щодо повернення українських історичних назв.

Перейменування торкнулося і району – тепер він називається Самаровським, що зміцнює єдність території з історичним корінням.

Унікальні культурні та природні зв’язки

Повернення імені Самар символізує не тільки історичну пам'ять, але й тісний зв'язок з природним ландшафтом — річкою Самарою, яка є найважливішим гідрографічним об'єктом регіону і активно впливає на місцеву екосистему та економіку. Ця річка була нерозривно пов'язана з життям козаків і перших поселенців, служила як природний кордон і засіб пересування, про що збереглися легенди та перекази в місцевому фольклорі.

Свято-Троїцький собор у місті Самар

Місто Самар відоме не тільки своєю багатою історією, а й унікальною архітектурною пам'яткою – Свято-Троїцьким собором, який послужив прототипом для центрального образу в знаменитому романі Олеся Гончара "Собор". Роман створювався протягом чотирьох років з 1964 по 1967 рік і став кульмінацією боротьби за відродження духовності та історичної пам'яті українського народу.

Свято-Троїцький собор у місті Самар

Троїцький собор – це дерев’яний дев'ятибаневий трипрестольний храм, збудований у 1778 році у стилі українського бароко, без жодного цвяха. Його будували за старовинною технологією "в лапу" з дубових і соснових колод, фанерованих дошками. Висота собору сягає 65 метрів, а унікальна архітектура включає дев’ять восьмигранних веж-куполів, кожна з яких увінчана хрестом. Цікавою деталлю є візуальний ефект, при якому з будь-якого ракурсу видно лише вісім із дев’яти бань.

Олесь Гончар із родиною біля козацького собору

Раніше "Телеграф" розповідав про місто в Україні, яке перейменували тричі за 15 років. Воно знаходиться на берегах річки Інгул, у місці впадання в неї менших річок Сугоклія та Біянка.