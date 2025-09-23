На самом деле о нем читал каждый школьник: где в Украине город Самар и чем он интересен (карта, фото)

Возвращение исторического названия стало не только актом декоммунизации, но и возможностью для многих заново открыть для себя удивительную историю города

Город Новомосковск в Днепропетровской области официально переименован в Самар в рамках национальной политики декоммунизации топонимов Украины. Это решение не только возвращает городу историческое имя, но и открывает интересные страницы местной истории и культуры.

Город Самар расположен в Днепропетровской области Украины, примерно в 25-30 километрах к северо-востоку от областного центра города Днепр. Он занимает площадь около 36 км² и расположился преимущественно по правому берегу реки Самара, левого притока Днепра.

Происхождение и языковые особенности названия

Самар – название, уходящее корнями в тюркские языки. Первоначальное слово samar означало "мешок", "садло" или "ярмо". По мере адаптации к славянской языковой системе оно претерпело трансформации, приобрело женский род и множество вариаций: от Самары до Самаря и Самара. Именно эта языковая "метаморфоза" отражает глубокую связь различных культур и народов, которые населяли и влияли на этот регион на протяжении веков.

Кроме того, диалектная форма "Самарь" исторически была характерна для степового говора украинского языка, распространенного среди запорожских козаков. Отметим, что известный историк козачества Дмитрий Яворницкий называл город именно Самарем.

Исторические факты

Город в XVIII веке носил названия Самарчик и Новоселица, а позднее стал центром Самарской паланки Войска Запорожского Низового – административно-территориальной единицы запорожских козаков. В архивах Запорожского Коша город не раз упоминался под названием Самарь, что подчеркивает тесную связь с козацкой историей и культурой.

Попытка переименовать город во времена УНР

Интересно, что в 1917-1918 годах, во время Украинской Народной Республики, была предпринята первая попытка вернуть городу название Самар, инициированная местной интеллигенцией и властью, но исторические события не позволили закрепить это.

Процесс декоммунизации и возвращение Самара

После длительного периода под названием Новомосковск, которое появилось в 1794 году вследствие административных изменений, в 2024 году город официально получил назад имя Самар. Это стало частью более широкой кампании по возвращению украинских исторических названий.

Переименование затронуло и район – теперь он называется Самаровским, что укрепляет единство территории с историческими корнями.

Уникальные культурные и природные связи

Возвращение имени Самар символизирует не только историческую память, но и тесную связь с природным ландшафтом — рекой Самарой, которая является важнейшим гидрографическим объектом региона и активно влияет на местную экосистему и экономику. Эта река была неразрывно связана с жизнью коазаков и первых поселенцев, служила как естественная граница и способ передвижения, о чем сохранились легенды и предания в местном фольклоре.

Свято-Троицким собор в городе Самар

Город Самар известен не только своей богатой историей, но и уникальным архитектурным памятником – Свято-Троицким собором, который послужил прототипом для центрального образа в знаменитом романе Олеся Гончара "Собор". Роман создавался на протяжении четырёх лет с 1964 по 1967 год и стал кульминацией борьбы за возрождение духовности и исторической памяти украинского народа.

Троицкий собор – это деревянный девятикупольный трёхпрестольный храм, построенный в 1778 году в стиле украинского барокко, без единого гвоздя. Его строили по старинной технологии "в лапу" из дубовых и сосновых бревен, облицованных досками. Высота собора достигает 65 метров, а уникальная архитектура включает девять восьмигранных башен-куполов, каждая из которых увенчана крестом. Интересной деталью является визуальный эффект, при котором с любого ракурса видны только восемь из девяти куполов.

Олесь Гончар с семьей возле козацкого собора

