"Треба було щось дарувати": Садовий розкрив цікаві деталі про святкування дня народження Януковича

Садовий розповів, що мерів міст змушували приїжджати на день народження Януковича

Мер Львова Андрій Садовий розповів, як у місті ставилися до колишнього президента України Віктор Януковича. Також політик поділився, як опинився на дні народженні тодішнього глави держави, і чому не відмовився від цієї поїздки.

В інтерв'ю журналісту Роману Кравцю Садовий розповів, що всі члени Ради регіонів, до якої він тоді входив, повинні були привітати Януковича з днем народження. Очільників міст привозили на локацію, де кожен мав вручити главі держави презент. Садовий подарував Януковичу послання покійного предстоятеля УГКЦ Андрея Шептицького.

Це було засідання Ради регіонів. І всіх членів Ради регіонів привозили на локацію, де святкували день народження Януковича в той час. Треба було щось дарувати. Подарував (ред.) послання митрополита Андрея Шептицького. Якби він його читав, можливо, не закінчив би тим, чим закінчив. Дарували (ред.) якісь ікони, картини. Там такі дуже вартісні речі. Залишалися на дні народженні вже, напевно, ті, до кого він мав довіру. Андрій Садовий

Садовий дав інтерв'ю Роману Кравцю, скриншот з його ютуб-каналу

Очільник Львова зазначив, що деякі політики дарували дуже коштовні презенти Януковичу — ікони та картини. Водночас на святкування залишалися лише близькі до тодішнього президента особи. Садовий додав, що варіанту не приїхати на день народження до Януковича не було, адже цього вимагали від них. Також мер Львова відмовився від ордена за проведення "Євро-2012", який планував вручити йому Янукович. На запитання, кого Садовий вважає найбільшим мерзотником, він назвав саме президента-втікача.

Там було з мерів, здається, п'ятеро. Міські голови великих міст: Київ, Дніпро, Одеса, Харків, Львів, далі — голови обласних адміністрацій, керівники обласних рад та міністри. Це не підлягало дискусії. Після першого разу я все зрозумів, то вже наступні рази просто не приїжджав на ті Ради регіонів. Були скандали шалені. Потім Янукович хотів мені якийсь орден за "Євро-2012" дати, я відмовився від цього. Янукович – мерзотник. Андрій Садовий

Раніше "Телеграф" розповідав, кого Андрій Садовий вважає найбільш недооціненим політиком в Україні. Це перший керівник Українського інституту національної пам’яті.