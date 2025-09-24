Температура в квартирах станет испытанием: эксперт дал тревожный прогноз насчет зимы

Холодная зима без света и отопления – пессимистический сценарий, который может стать реальностью

Украинцев этой зимой ждет серьезное испытание холодом из-за возможных новых атак России на энергетические объекты. Россия готовится к масштабным ударам перед началом отопительного сезона и зимой.

Из-за российских обстрелов Украина уже потеряла почти половину суточной добычи газа, а летом 2025 года враг полностью разрушил нефтеперерабатывающие мощности страны. В подземных хранилищах накоплено 13,2 миллиарда кубометров газа, но этого хватит только при теплой зиме и отсутствии новых обстрелов. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по ЖКХ Олег Попенко.

14-16 градусов — такой может быть температура в квартирах украинцев этой зимой, предупреждает Олег Попенко. По его словам, теплокоммунэнерго будут жестко экономить газ из-за ограниченных запасов топлива.

"Поэтому я более чем уверен, что мы будем жестко экономить газ всю зиму, во многих домах будет ограничение подачи газа через теплокоммунэнерго. То есть температура воздуха в домах будет не 18-20 градусов, а ниже — возможно 14-16, то есть даже ниже предела дозволенного", — говорится в заявлении эксперта.

Наибольшая угроза блекаутов ожидает Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев и Днепр. В Одессе основные проблемы могут возникнуть с электричеством — все из-за зависимости от одной линии от Южноукраинской АЭС и заблокирован импорт электроэнергии из Румынии через Приднестровье.

