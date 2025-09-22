Там бували Путін, Янукович та еліта СРСР. Що відомо про Форос в Криму та уражений там санаторій (фото, відео)

Форос — історичний курорт на Південному узбережжі Криму. Тут відпочивали Горбачов, Янукович, Гагарін і Путін.

В ніч на 22 вересня в окупованому Криму лунали вибухи — і не будь-де, а на території санаторію "Форос" — елітного місця відпочинку окупантів поблизу Ялти. Це місце відоме партійним елітам ще з часів СРСР, поруч знаходяться так звані "державні дачі", де в різний час жили Михайло Горбачов, Віктор Янукович та навіть російський президент Володимир Путін. Повідомляється, що вибухи у Форосі не минули безслідно — є жертви та постраждалі.

За деякими даними напередодні, 21 вересня ресторан був закритий на спецобслуговування. Подейкують, що там міг бути зрадник України, ексголова Херсона Володимир Сальдо.

Після прильоту по санаторію "Форос"

Що це за місце — Форос та чому там так багато відпочивали "еліти" з часів СРСР

За понад 40 кілометрів до Ялти розташувалось селище Форос. Грецьке поселення існувало тут ще з античних часів. Поруч з ним розташована найпівденніша точка окупованого півострова Крим. Наприкінці XIX століття Форос належав московському купцю та чайному промисловцю Олександру Кузнецову. Він перетворив селище на зразковий маєток, заклав парк, збудував палацовий ансамбль та храм на Червоній скелі. Пізніше тут розвивалось виноградарство, відкрили курорти тощо.

Від місця відпочинку для Гагаріна до дачі Януковича

Основна будівля санаторію "Форос" була зведена ще у 1986 році за замовленням Управління у справах ЦК КПРС, хоча санаторій тут був з 1945 року. Відпочивали тут не прості люди — артисти Валентина Толкунова, Йосиф Кобзон, Лія Ахеджакова, космонавти Юрій Гагарін та Герман Тітов, композитор Сергій Рахманінов та багато інших. Після окупації Криму санаторій відремонтували, першою його за "копійки" придбала федерація профспілок Татарстану. Наразі кінцевий власник невідомий.

Головний корпус "Фороса" в 2011 році

За ним закріпилась неофіційна назва "санаторій ФСБ". Кажуть, що і російський президент Володимир Путін був гостем санаторію, хоча достеменно це не підтверджується. Проте заходжувати "на каву" він точно міг, адже поруч знаходиться одна з відомих резиденцій російського керманича.

Державні дачі в Форосі — Горбачов, Кучма, Янукович та Путін. Кого там тільки не було?

Між Форосом та Ялтою розташувались державні дачі. Найвідоміша з них — держдача 11 "Заря" більш відома, як дача Горбачова. У серпні 1991 року саме тут тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова фактично ізолювали — він дізнався про путч уже у своїй резиденції на Червоній скелі. Через це за нею закріпилась дурна слава, проте це не завадило полюбити цей "непоказний маєток" Леоніду Кучмі. Дача дійсно не найпомпезніша — триповерховий особняк з пентхаусом, тенісним кортом, кінозалом, більярдною, сауною, гелікоптерним майданчиком в оточенні гір.

Тут бували Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, у 2012 Віктор Янукович святкував свій день народження. Для нього виступали Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Ігор Ніколаєв, Ірина Аллєгрова. До цього тут він зустрічав Путіна. Перед повномасштабним вторгненням дачу приводили до ладу — затіяли масштабний ремонт на мільйони. Коли дача набридала — Янукович використовував санаторій "Форос" для неофіційних зустрічей.

Колишня дача Януковича в Форосі

Володимир Путін на держдачі "Зоря"

Держдача 9 теж часто приймала українських президентів, відома вона 25-метровим басейном з морською водою та підігрівом. За часів президентства Леоніда Кучми саме на цій дачі неодноразово відпочивав Володимир Путін. Держдача 8 свого часу в 2008 році надавалась Віктором Ющенком для родини тодішнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі.

Держдачі між Форосом та Ялтою

"Центр журналістських розслідувань" ще у 2013 році писав, що Форос посідає перше місце на Південному узбережжі Криму за кількістю політиків та олігархів, які облюбували цей курорт. Поруч із держдачами, резиденцією та урядовими санаторіями, де коштом платників податків відпочивають можновладці, майже всі вцілілі пляжні зони поділили між собою структури російського мільярдера Олександра Лебедєва, українських олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Григоришина. Свою частку мали і сини президента Татарстану Радик та Айрат Шаймієви — вони орендують у Форосі оздоровчий комплекс на місці колишньої дачі Максима Горького. Після окупації дачі та територію навколо активно скупали саме члени апарату Татарстану і не тільки.

Корпус дачі "Тесселі", між "Форосом" та "Зорею"

Проєкт "Крим. Реалії" повідомляв, що Путін має резиденцію в Криму саме в селище Олива, між Форосом та Ялтою — зайняв дві дачі, де звели величезний паркан. Тенісні корти замінили на татамі та побудували льодовий палац. В довколишні гори туристів не пускають.

Кримська дача Путіна

Колишні держдачі обнесли шестиметровим парканом

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Алтайському краї вогонь знищив частину дачі Путіна. Це не єдина велика резиденція російського президента. Більш відомим є палац Путіна в Геленджику, де в нього є власна церква та казино.