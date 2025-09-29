Копи заблюрили морду кота: у Нацполіції пояснили чому і до чого тут закон

Після відео поліції українське суспільство почало сумніватися: чи можна публікувати в мережі фото тварин?

Патрульна поліція Рівненської області опублікувала відео про порушника Правил дорожнього руху, у якого в авто перебував кіт. Зображення тварини було заблюрене, що викликало питання, чи це є вимогою закону.

Що варто знати:

Патрульна поліція Рівненської області заблюрила морду кота у відео з правопорушником

У суспільства виникли питання, чи є приховування "обличчя" тварини" вимогою закону

У Нацполіції дали розповіли, які є вимоги до публікації фото та відео тварин в мережі

У Національній поліції "Телеграфу" пояснили, що українське законодавство не передбачає заборони на показ зображень тварин.

Кілька днів тому Патрульна поліція Рівненської області показала кадри погоні за автомобілем Audi. Водій рухався містом під час дії комендантської години, на машині були відсутні бампер та номерний знак.

Як виявилося, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та їздив разом із котом, якого правоохоронцям довелося відвезти додому. Тоді правопорушник отримав покарання одразу за 4 статтями КУпАП: ч. 2 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стані сп'яніння вдруге протягом року), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом без номерного знака), ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами). Його авто вирушило на арештмайданчик.

Через відео патрульної поліції із заблюреною мордою кота у громадськості виникла цікавість щодо того, чи є це обов'язковим. Зокрема політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Максим Гардус теж поставив це питання.

В Національній поліції повідомили, що тварин не заборонено показувати на відео та фото, якщо це не суперечить закону про захист тварин від жорстокого поводження, зокрема, не містить елементів жорстокості. В конкретному відео морду кота заблюрили на прохання власника.

Нагадаємо, стаття 299 кримінального кодексу України передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами до 8 років позбавлення волі, залежно від важкості скоєного.

