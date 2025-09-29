Копы заблюрили морду кота: в Нацполиции объяснили почему и при чем здесь закон

После видео полиции украинское общество стало сомневаться: можно ли публиковать в сети фото животных?

Патрульная полиция Ровенской области опубликовала видео о нарушителе Правил дорожного движения, у которого в авто находился кот. Изображение животного было заблюрено, что вызвало вопрос, является ли это требованием закона.

Что следует знать:

Патрульная полиция Ровенской области заблюрила морду кота в видео с правонарушителем

У общества возникли вопросы, является ли сокрытие "лица" животного требованием закона

В Нацполиции рассказали, какие требования к публикации фото и видео животных в сети

В Национальной полиции "Телеграфу" объяснили, что украинское законодательство не предусматривает запрета на показ изображений животных.

Патрульная полиция Ровенской области показала кадры погони за автомобилем Audi. Водитель двигался по городу во время действия комендантского часа, на машине отсутствовали бампер и номерной знак.

Как оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и ездил вместе с котом, которого стражам порядка пришлось отвезти домой. Тогда правонарушитель получил наказание сразу по 4 статьям КУоАП: ч. 2 ст. 130 (Отказ от прохождения осмотра на состоянии опьянения вторично в течение года), ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке), ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством без номерного знака), ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами). Его авто отправилось на штрафплощадку.

Из-за видео патрульной полиции с заблюренной мордой кота у общественности возник интерес к тому, является ли это обязательным. В частности, политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус тоже задал этот вопрос.

В Национальной полиции сообщили, что не запрещено показывать животных на видео и фото, если это не противоречит закону о защите животных от жестокого обращения, в частности, не содержит элементов жестокости. В конкретном видео морду кота заблюрили по просьбе владельца.

Напомним, статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за жестокое обращение с животными до 8 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести содеянного.

Ранее в Одесской области на побережье Черного моря увидели довольно необычную картину. В воде плавала болотистая черепаха, которую довольно редко можно встретить. Животное сняли на видео.