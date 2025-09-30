"Не делается достаточно": Кулеба назвал условие, при котором Путин откажется от войны и начнет переговоры

Какие жесткие решения, по мнению Кулебы, заставят Путина отказаться от войны в Украине

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины констатировал, что переговорный трек по завершению войны не двигается вперед. Он призвал партнеров принимать более жесткие решения, которые бы заставили Кремль изменить свои цели на более ограниченные — иначе прекращение боевых действий не наступит.

Что нужно знать

Дмитрий Кулеба заявил, что переговорный трек по завершению войны не имеет реального прогресса

Он призвал партнеров лишить Россию нефтяных доходов и ужесточить санкции против ее экономики

Экс министр подчеркнул, что без принуждения Кремля отказаться от максималистских целей мирные переговоры будут оставаться невозможными

Об этом экс-министр заявил в интервью шеф-редактору Oboz.ua Оресту Сохару. По его словам, дипломатическая активность есть, но "реального прогресса и приближения к завершению войны не происходит". Он подчеркнул, что пока партнеры не заставят Путина отказаться от максималистских целей, направленных на покорение Украины, мирные переговоры будут оставаться на паузе.

Войны всегда начинают политику, а завершают дипломаты, выполняющие политические указания. Военные и дипломаты – инструменты защиты национальных интересов страны. Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины/Facebook

Он отметил, что Украине необходимо, чтобы Россия перешла от максимальных планов к ограниченной цели — фактическому содержанию уже захваченных территорий.

По его мнению, ключевым решением должно стать лишение Москвы нефтяных доходов, которые до сих пор наполняют российский бюджет. Кулеба отметил два шага в этой сфере — борьбу ЕС с "теневым" нефтяным флотом и американские тарифы против Индии за покупку российской нефти, однако признал, что этих мер недостаточно.

Он также отметил потребности и усиление санкций против российской экономики и остановки продвижения российских войск на фронте.

"Российская пропагандистская машина подпитывает себя ежедневными новостями с фронта о новых захваченных населенных пунктах. Если выбить из-под них этот аргумент, то идеологическая подпорка режима пошатнется", – сказал дипломат.

Вместе с тем, Кулеба признал, что отдельные мероприятия уже осуществляются, в том числе удары Украины по российской нефтепереработке. Однако он подытожил:

Не делается достаточно, чтобы заставить Путина сделать только один шаг: от максимальной цели в войне перейти к ограниченной Дмитрий Кулеба

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что главным фактором, который может вынудить Россию сесть за стол переговоров, является потеря ею военного потенциала. Дипломат подчеркнул, что сегодня именно РФ представляет наибольшую угрозу миру и стабильности в евроатлантическом регионе.