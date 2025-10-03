Україна залишиться без дронів? Що насправді передбачає історична угода з США

Офіційний представник американського уряду розповів, що може отримати Київ за цією домовленістю

Історична угода між Україною та США про дрони може сягнути мільярдів доларів. Адже за нею Київ поділиться з Вашингтоном своїми перевіреними технологіями у сфері БПЛА в обмін на роялті чи іншу форму компенсації. Однак це викликає чимало питань, адже у багатьох є побоювання: чи будуть проблеми з дронами на передовій і які самі технології отримає Білий дім.

Що треба знати:

Робота над дроновою угодою між США та Україну може зайняти місяці

Вашингтон та Київ отримають бажане у рамках домовленості

Дронова угода однаково важлива для Трампа та Зеленського

Як пише The Wall Street Journal (WSJ), вищевказані домовленості стануть важливим етапом у будуванні міцних відносин між США та Україною. Є навіть імовірність, що процес отримання американської зброї спроститься.

Адже наразі Київ купує зброю у Європи, яка своєю чергою отримує її від США. Так чином виникає не тільки зміна ціни, а й затримка в часі. У рамках нової угоди Україна передасть США свій досвід у виробництві дронів, який є досить цінними для Білого дому. Основна перевага українських БПЛА — швидкість їх виготовлення та недорога ціна.

Це для президента США Дональда Трампа важливі показники, окрім того БПЛА України вже довели свою ефективність не тільки на полі бою. Тому їх цінність виростає в кілька разів.

Джерела з уряду США вважають, що ця домовленість коштуватиме мільярди доларів, а її укладення займе місяці. Партнер UA1, американського венчурного фонду, який інвестував в українські оборонні компанії, Вільям Макналті наголосив, що українські технології потрібні Вашингтону вже зараз.

"У той час як американські компанії виробляють складні безпілотники, українці значно випереджають у масовому виробництві недорогих безпілотних літальних апаратів, які довели свою ефективність у бою", — написало видання.

Окрім певної вигоди у питанні озброєння та фінансів, угода має чималий політичний щабель. Адже президент України Володимир Зеленський хоче зміцнити зв'язок з Трампом. Дронова домовленість України та США — частина великого пакета угоди, в рамках якої Київ сподівається закупити американської зброї на десятки мільярді. Є сподівання отримати далекобійні ракети.

При цьому загрози для нестачі дронів на фронті немає, адже Україна, у першу чергу, передасть США технології та досвід, а отримає вигідне роялті тощо. Ця домовленість має посилити військовий потенціал Вашингтона та водночас допомогти Києву отримати сучасну зброю.

Офіційний представник уряду США каже, що йдеться про протиракетну систему Patriot, пускові установки Himars для запуску ракет GMLRS, армійські тактичні ракетні комплекси Atacms, а також багатоцільові винищувачі ВПС США.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому постачання Tomahawk Україні "малоймовірні".