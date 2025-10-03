Украина останется без дронов? Что на самом деле предполагает историческое соглашение с США

Официальный представитель американского правительства рассказал, что может получить Киев по этой договоренности

Историческое соглашение между Украиной и США о дронах может достичь миллиардов долларов. Ведь за ней Киев поделится с Вашингтоном своими проверенными технологиями из дронов в обмен на роялти или другую форму компенсации. Однако это вызывает немало вопросов, ведь у многих есть опасения: будут ли проблемы с дронами на передовой и какие технологии получит Белый дом.

Что нужно знать:

Работа над дроновым соглашением между США и Украиной может занять месяцы

Вашингтон и Киев получат желаемое в рамках договоренности

Дроновое соглашение одинаково важно для Трампа и Зеленского

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), вышеуказанные договоренности станут важным этапом в построении крепких отношений между США и Украиной. Есть даже вероятность, что процесс получения американского оружия упростится.

Ведь сейчас Киев покупает оружие у Европы, которая в свою очередь получает его от США. Таким образом, возникает не только изменение цены, но и задержка по времени. В рамках нового соглашения Украина передаст США свой опыт в производстве дронов, который достаточно ценен для Белого дома. Основное преимущество украинских БПЛА – скорость их изготовления и недорогая цена.

Это для президента США Дональда Трампа важные показатели, кроме того, БПЛА Украины уже доказали свою эффективность не только на поле боя. Поэтому их ценность вырастает в несколько раз.

Источники из правительства США считают, что эта договоренность обойдется в миллиарды долларов, а ее заключение займет месяцы. Партнер UA1, американского венчурного фонда, инвестировавшего в украинские оборонные компании, Уильям Макналти подчеркнул, что украинские технологии нужны Вашингтону уже сейчас.

"В то время как американские компании производят сложные беспилотники, украинцы значительно опережают в массовом производстве недорогих беспилотных летательных аппаратов, доказавших свою эффективность в бою", — написало издание.

Кроме определенной выгоды в вопросе вооружения и финансов, соглашение имеет немалую политическую ступень. Президент Украины Владимир Зеленский хочет укрепить связь с Трампом. Дроновая договоренность Украины и США — часть крупного пакета соглашения, в рамках которого Киев надеется закупить американское оружие на десятки миллиардов. Есть надежда получить дальнобойные ракеты.

При этом угрозы для нехватки дронов на фронте нет, ведь Украина, в первую очередь, передаст США технологии и опыт, а получит выгодное роялти. Эта договоренность должна усилить военный потенциал Вашингтона и помочь Киеву получить современное оружие.

Официальный представитель правительства США говорит, что речь идет о противоракетной системе Patriot, пусковых установках Himars для запуска ракет GMLRS, армейских тактических ракетных комплексах Atacms, а также многоцелевых истребителях ВВС США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему поставки Tomahawk Украине "маловероятны".