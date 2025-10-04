Удари по вокзалах - тільки початок. Що запланувала Росія і як з цим боротись

Україна повинна не тільки удосконалювати ППО

Російські удари по залізниці — частина тактики ворога та ще один щабель гібридної війни. Потужні дронові атаки, такі як на Шостку 4 жовтня, показують те, що Україна повинна покращувати свою ППО.

Що треба знати:

Росія завдала удару по вокзалу у Шостці: є постраждалі

Кількість атак на залізницю зростає

Україна має діяти в умовах нової тактики обстрілів

Гібридна війна в дії. Чому Москва атакує вокзали та поїзди

Як зазначив військовий експерт Сергій Безкрестнов (більш відомий як "Флеш"), наразі російські удари досить добре показують те, що Кремль приступив до знищення української залізниці. Особливо добре це демонструє атака на Шостку, яка відбувалась у два етапи. Спочатку удар по вокзалу та поїзду, а потім повторна атака під час евакуації.

Наслідки атаки по Шостці

Експерт наголошує: у першу чергу Росія знищуватиме українські локомотиви, адже без них рух поїздів не можливо. Під час цих ударів постраждає й певна кількість машиністів, що також матиме свій влив на залізницю. Не слід забувати й про постраждалі вагони, відновлення яких досить часто не можливе. Саме тому Україна повинна швидко та ефективно працювати над покращенням збивання "шахедів".

Воронка від удару Росії у Шостці

Понівечений поїзд після атаки у Шостці

Не тільки удари по стратегічно важливих цілях. Що особливого в атаках на залізницю

На думку полковника, військового експерта, ветерана морської піхоти Юрія Микуляка, передає КИЇВ24, росіяни атакують важливі об'єкти залізниці не тільки як стратегічні цілі. Адже ці удари по вокзалах та станціях мають досить великий моральний вплив. Тобто люди більше бояться атак і їх "втома від війни" росте.

Саме тому, ЗСУ мають рухати активну лінію оборони у бік Росії. Адже така стратегія допоможе унеможливити обстріли і завадить тому, щоб росіяни дотягувалися озброєнням до залізничних вокзалів, об'єктів інфраструктури та великих міст як Суми.

