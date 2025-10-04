Удары по вокзалам – только начало. Что запланировала Россия и как с этим бороться

Украина должна не только совершенствовать ПВО

Российские удары по железной дороге – часть тактики врага и еще одна ветвь гибридной войны. Мощные дроновые атаки, такие как на Шостку 4 октября, показывают, что Украина должна улучшать свою ПВО.

Что нужно знать:

Россия нанесла удар по вокзалу в Шостке: есть пострадавшие

Число атак на железную дорогу растет

Украина должна действовать в условиях новой тактики обстрелов

Гибридная война в действии. Почему Москва атакует вокзалы и поезда

Как отметил военный эксперт Сергей Безкрестнов (более известный как "Флэш"), сейчас российские удары достаточно хорошо показывают, что Кремль приступил к уничтожению украинской железной дороги. Особенно хорошо это демонстрирует атака на Шостку, которая проходила в два этапа. Сначала удар по вокзалу и поезду, а затем повторная атака во время эвакуации.

Последствия атаки по Шостке

Эксперт подчеркивает: в первую очередь, Россия будет уничтожать украинские локомотивы, ведь без них движение поездов невозможно. Во время этих ударов пострадает и несколько машинистов, что также будет иметь свое влияние на железную дорогу. Не следует забывать и о пострадавших вагонах, восстановление которых довольно часто невозможно. Именно поэтому Украина должна быстро и эффективно работать над улучшением сбивания "шахедов".

Воронка от удара России в Шостке

Пострадавший поезд после атаки в Шостке

Не только удары по стратегически важным целям. Что особенного в атаках на железную дорогу

По мнению полковника, военного эксперта, ветерана морской пехоты Юрия Микуляка, передает КИЕВ24, россияне атакуют важные объекты железной дороги не только как стратегические цели. Ведь эти удары по вокзалам и станциям оказывают большое моральное влияние. То есть люди больше боятся атак и их "усталость от войны" растет.

Именно поэтому ВСУ должны двигать активную линию обороны в сторону России. Ведь такая стратегия поможет сделать невозможным обстрелы и помешает тому, чтобы россияне дотягивались вооружением до железнодорожных вокзалов, объектов инфраструктуры и крупных городов как Сумы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем Шостка на Сумщине могла заинтересовать Россию, ведь армия оккупантов уже не впервые атаковала этот город.