Ще один обласний центр занурюється в темряву: в чому причина (відео)

Через аварійну ситуацію на електромережах Рівного без світла залишилася центральна частина міста — енергетики спрогнозували час відновлення.

Росія продовжує бити по Чернігову руйнуючи енергосистему міста — десятки тисяч людей сидять без електропостачання. Водночас за майже 500 кілометрів, в Рівному теж почалась криза електроенергії. Щоправда, звітують — проблема технічна.

Що потрібно знати

В Рівному світло зникло у центральній частині міста

Призупинено рух тролейбусів за низкою маршрутів, хоча частина транспорту продовжує працювати у штатному режимі

Енергетики вже працюють над усуненням проблеми, очікується відновлення електропостачання протягом кількох годин

Повідомляється, що світло зникло в центральній частині Рівного. Голова ОВА Олександр Коваль звітує — енергетики вже працюють. Прогнози втішні — за кілька годин мають відновити електропостачання. Графіків відключен, наразі, не вводили.

В.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян повідомив, що відключення електроенергії торкнулось комунального транспорту. "Призупинено рух тролейбусів за маршрутами №1, 2, 3, 7, 10, 11 та 12", — як пише чиновник, внаслідок аварійної ситуації на електромережах. В Телеграм-каналах вже з'явилось відео шеренги тролейбусів, що вишикувалась в центрі міста.

Водночас частина транспорту працює, це маршрути 4, 4а, 9 та 9а, які функціонують у штатному режимі. Містяни повідомляють, що світло ненадовго з'являлось за деякими адресами, проте потім зникло знову. Зазначимо, що попри те, що Рівне обласний центр, кількість населення в ньому не досягає і 250 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія також б'є по газовій інфраструктурі. Вона вже критично пошкодила її на Полтавщині. Серед наступних цілей можуть опинитися і тилові області.