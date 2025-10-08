У Почаївській Лаврі провели обшуки: що кажуть силовики та представники церкви (відео)

На території Почаївської Лаври працювали правоохоронці

СБУ та поліція прийшли з обшуками до "Всіхсвятської церкви" Почаївської Лаври. Правоохоронці, як зазначають РБК-Україна з посиланням на власні джерела, шукають документи щодо нібито привласнення УПЦ МП будівлі храму.

На території Почаївської Свято-Успенської Лаври не обійшлось без конфліктів з правоохоронцями. За словами директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василя Ільчишина, на місце слідчих дій нібито запустили агресивних неповнолітніх осіб.

Він додав, що молодики намагались провокувати конфлікти, у тому числі й з правоохоронцями. Як наслідок, виникла тиснява.

Також навколо Лаври зібрались прихожани, які висловлювали невдоволення через дії правоохоронців.

Правоохоронці офіційних коментарів не надавали. "Телеграф" звертався до пресслужби Тернопільської поліції, але там спочатку не підняли слухавку. Натомість православний канал "Перший козацький" повідомляє, що з території Лаври силовик нібито пішли після дій парафіян та студентів Почаївської духовної семінарії.

Що сказали у пресслужбі поліції

Обшуки, які проводилися силами Служби безпеки та поліції на території Почаївської лаври, були призупинені після конфлікту з місцевими семінаристами. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів керівник пресслужби ГУНП Тернопільської області Сергій Крета.

За його словами, жодних сутичок чи бійок не було, звернень до поліції чи медиків не зафіксовано.

Обшуки надалі продовжуватимуться, — зазначив представник правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення Росії відкрила понад 170 кримінальних проваджень щодо священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Більшість з них за статтею "Державна зрада".