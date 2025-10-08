В Почаевской Лавре провели обыски: что говорят силовики и представители церкви (видео)

На территории Почаевской Лавры работали правоохранители

СБУ и полиция пришли с обысками во "Всехсвятскую церковь" Почаевской Лавры. Правоохранители, как отмечает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, ищут документы о якобы присвоении УПЦ МП здания храма.

На территории Почаевской Свято-Успенской Лавры не обошлось без конфликтов с полицией. По словам директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василия Ильчишина, на место следственных действий якобы были запущены агрессивные несовершеннолетние лица.

Он добавил, что молодые люди пытались провоцировать конфликты, в том числе и с правоохранителями. Как следствие, возникла давка.

Также вокруг Лавры собрались прихожане, выражавшие недовольство из-за действий правоохранителей.

Правоохранители официальных комментариев не давали. "Телеграф" обращался в пресс-службу Тернопольской полиции, но там сперва не подняли трубку. Православный канал "Первый казацкий" сообщает, что с территории Лавры силовик якобы ушли после действий прихожан и студентов Почаевской духовной семинарии.

Что сказали в пресс-службе полиции

Обыски, проводимые силами Службы безопасности и полиции на территории Почаевской лавры, были приостановлены после конфликта с местными семинаристами. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал руководитель пресс-службы ГУНП Тернопольской области Сергей Крета.

По его словам, никаких столкновений или драк не было, обращений в полицию или к медикам не зафиксировано.

Обыски будут продолжаться, — отметил представитель правоохранительных органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения России открыла более 170 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Большинство из них по статье "Государственная измена".