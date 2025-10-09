Поседела и сильно состарилась? Как сейчас может выглядеть Людмила Янукович, которую давно никто не видел

Бывшей жене Януковича сейчас 76 лет

Бывшая первая леди Украины Людмила Янукович, запомнившаяся украинцам как женщина-мем, с 2014 года не появлялась в публичном пространстве. О том, как выглядит сейчас экс-жена беглого президента, мы можем только догадываться. Сегодня, 9 октября, "Людочка" отмечает свое 76-летие.

Что нужно знать

Людмиле Янукович сегодня исполнилось 76 лет

Экс-жена Януковича проживает в Севастополе и владеет там бизнесом

Сейчас она может иметь седые волосы и много морщин на лице

Где сейчас Людмила Янукович

Известно, что после событий 2014 года Людмила Янукович переехала на территорию Крыма, в Севастополь. Она проживает в большом имении, связанном с семьей Януковичей, которое СМИ описывали как "чайный домик".

Виктор Янукович с женой Людмилой

Безбедное существование ей обеспечивает собственный бизнес. Известно, что через систему посредников она владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов под названием "Меркурий" в Севастополе.

Как выглядит Людмила Янукович сейчас

Последние опубликованные в СМИ и в открытых фотосборках снимки Людмилы Янукович датированы разными годами. Большинство фото 2014 года и есть кадр 2019-го. На этих фотографиях она имеет короткую стрижку. Цвет волос в разные годы выглядит либо темно-каштановым, либо светлее — возможно, седым. Последний снимок супруги экс-президента датируется 2019 годом. Тогда она появилась на кладбище в Севастополе.

Людмила Янукович (вторая слева) в Севастополе, 2019 год. Фото: Крым.Реалии

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать, как может сейчас выглядеть экс-первая леди. Вероятно, сейчас ее волосы полностью седые, учитывая почтенный возраст. По мнению ИИ, количество морщин увеличилось. Судя по фото, Людмила Янукович могла бы заметно состариться.

Как сейчас может выглядеть Людмила Янукович

Людмила Янукович сейчас может иметь седые волосы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит дворец бывшей первой леди Людмилы Янукович. Ее имение находится в курортном поселке Отрадное, оно всегда под охраной.