Сотні будинків у Києві можуть залишитися без тепла, води та світла серед зими. Як так вийшло

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко розповів про те, де у столиці взимку може бути найгірша ситуація з комунальними послугами

Не тільки російські обстріли поставили під загрозу опалювальний сезон в деяких областях, адже у столиці є будинки, які можуть залишитись без тепла взагалі. І це не найгірше, бо є загроза залишитись і без світла, і без води.

Що треба знати:

Які будинки і чому можуть залишитись без тепла

Скільки будинків під загрозою замерзнути взимку в Києві

Чому деякі ЖК у Києві мають проблему з опалення

Як розповів "Телеграфу" голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, у Києві є щонайменше до 300 будинків, які у морози можуть залишитись без тепла, води та світла. Головна причина у тому, що вони під'єднані до тимчасових мереж.

"По Києву більше 300 будинків, які на тимчасових мережах", — каже Попенко.

Він додає, що тимчасові мережі – це будинки, не здані в експлуатації. До прикладу, на Войцеховського таких будинків 49, а ще є на "Патріотика" на Позняках. Вони теж на тимчасових електричних мережах. Ще біля "Патріотики" десь 15-20 будинків також на тимчасових мережах.

"І так по всьому Києву — "Казка", "Лісова казка". Десятки, сотні цих об'єктів, які не введені в експлуатацію", — додає експерт.

За його словами, ці будинки можуть залишитись не просто без опалення, а й без світла та води. Адже тут можуть бути не введені в експлуатацію мережі, не введене водопостачання. До того ж є ЖК з приватними ЖЕКами, які не подають у будинки тепло, бо десь розбите вікно. Наприклад, у "Англійському кварталі" так.

