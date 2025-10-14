Похож на цветную капусту. Украинка нашла редкий краснокнижный гриб (фото)

Сбор этого гриба запрещен

Украинка показала необычный гриб, который увидела в лесу. Его странная форма привлекла внимание женщины, которая выяснила, что это еще и краснокнижный гриб.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook. Отмечается, что речь идет о грибе спарассисе курчавом.

Как видно на фото, этот гриб имеет довольно необычную форму. Его шапочка похожа на большое количество лент или кружева, сложенный в гармошку. Хотя это и съедобный гриб, однако принадлежность к Красной книге запрещает его срывать. В комментариях еще несколько украинцев поделились похожими находками. Они добавили, что гриб не срывали.

Спарассис курчавый

Для справки

Спарассис курчавый, гриб баран, грибная капуста — это вид съедобных грибов семейства спарасисовых. Он распространён в Северной Евразии и Северной Америке. Занесен в Красную книгу Украины. Этот гриб считается реликтовым, то есть принадлежащим к прошлому или являющимся остатком древней эпохи.

Спарассис курчавый

Его основная особенность – головка, кустовидной формы, светло-желтого цвета. Внешне этот гриб напоминает цветную капусту. Ножка в листьях маленькая, короткая и толстая. Встретить спарасис можно в хвойных лесах, ведь его основной ареал — отмершие корни или пень хвойных деревьев. Эти грибы встречаются по одному в августе-октябре.

Хотя спарассис курчавый — съедобный гриб, ее сбор в Украине запрещен законодательством.

