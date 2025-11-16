Зеленський анонсував нові важливі рішення після "Міндічгейту"

Глава держави вимагав оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду

На тлі гучного скандалу навколо справи про розкрадання коштів в "Енергоатомі" президент України Володимир Зеленський заявив про очищення та перезавантаження системи управління енергетичною сферою України. У ході онлайн-наради з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко глава держави зробив низку розпоряджень.

Що потрібно знати:

Кабмін має негайно подати до Ради законопроєкт про оновлення НКРЕКП

Прем’єр зобов`язаний внести кандидатуру нового глави Фонду держмайна

Глава держави доручив провести аудит та підготувати до продажу активи, пов’язані з РФ та колаборантами

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Володимир Зеленський. Загалом з боку президента прозвучало п’ять головних доручень.

Він доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Також глава держави вимагав оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Третє доручення – для прем’єр-міністра – внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення керівника Фонду державного майна України.

Також необхідно у повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами забезпечити оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів та оперативно завершити конкурс на посаду керівника АРМА так, щоб новий керівник Агентства міг бути визначений уже до кінця цього року.

П’яте розпорядження президента – оперативно провести аудит і підготувати до продажу активи та частки в активах, що належали російським суб’єктам та колаборантам, які втекли до Росії. Усі такі об’єкти мають заробити на сто відсотків на користь України для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України.

Передісторія

Довідка (Міндічгейт): Тимур Міндіч – український бізнесмен та кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал-95". Гейт (-gate): Це суфікс, який використовується для позначення публічних скандалів.

Тимур Міндіч

Вранці 10 листопада НАБУ провело обшуки у Міднича, Галущенка та "Енергоатомі". Саме Бюро безпосередньо не назвало прізвищ учасників схеми, але про "Енергоатом" говорило.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — йдеться у повідомленні.

Згодом повідомили, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне здобуття неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів.

"Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум", — кажуть у НАБУ.

Відомо, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який став радником міністра енергетики та колишнього правоохоронця. Останній обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Ці люди забезпечували контроль за кадровими рішеннями, процесами закупівель та рухом фінансових потоків, використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії. Таким чином, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалося не офіційними посадовими особами, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте взяли на себе роль тих, хто "дивиться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прикордонники пояснили, як скандальний Міндіч зміг втекти з України.