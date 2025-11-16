Зеленский анонсировал новые важные решения после "Миндичгейта"

Глава государства потребовал обновления руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

На фоне громкого скандала вокруг дела о хищении средств в "Энергоатоме", президент Украины Владимир Зеленский заявил об очистке и перезагрузке системы управления энергетической сферой Украины. В ходе онлайн-совещания с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко глава государства сделал ряд распоряжений.

Что нужно знать:

Кабмин должен немедленно подать в Раду законопроект об обновлении НКРЭКУ

Премьер обязан внести кандидатуру нового главы Фонда госимущества

Глава государства поручил провести аудит и подготовить к продаже активы, связанные с РФ и коллаборантами

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Владимир Зеленский. В целом, со стороны президента прозвучало пять главных поручений.

Он поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады безотлагательный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также глава государства потребовал обновления руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Третье поручение –для премьер-министра — внести на рассмотрение Верховной Рады представление на назначение руководителя Фонда государственного имущества Украины.

Также необходимо в полном взаимодействии с правоохранительными и антикоррупционными органами обеспечить обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и оперативно завершить конкурс на должность руководителя АРМА так, чтобы новый руководитель Агентства мог быть определен уже до конца этого года.

Пятое распоряжение президента – оперативно провести аудит и подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборантам, бежавшим в Россию. Все такие объекты должны заработать на сто процентов в интересах Украины для обеспечения нашей обороны и наполнения бюджета Украины.

Предыстория

Справка (Миндичгейт): Тимур Миндич — украинский бизнесмен и кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал-95". Гейт (-gate): Это суффикс, который используется для обозначения публичных скандалов.

Тимур Миндич

Утром 10 ноября НАБУ провело обыски у Миднича, Галущенко и "Энергоатоме". Само Бюро непосредственно не назвало фамилий участников схемы, но об "Энергоатоме" говорило.

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом"", — говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

"Контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", — говорят в НАБУ.

Известно, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который стал советником министра энергетики, и бывшего правоохранителя. Последний занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Эти люди обеспечивали контроль за кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков, используя служебные связи в министерстве и государственной компании. Таким образом, управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

