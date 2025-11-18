Успадкувала понад мільярд: як виглядає вдова Кернеса і що обіцяла йому перед смертю (фото)

Вдова чиновника перестала активно вести соціальні мережі після початку війни

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес помер у 2020 році, а більшу частину його майна успадкувала цивільна дружина Оксана Гайсинська. Спільних дітей у пари не було.

Що відомо:

Після смерті Кернеса його дружина Оксана Гайсинська успадкувала значний статок, став співвласником кількох компаній

Оксана Гайсинська припинила вести соціальні мережі, але на початку війни заявила, що залишиться жити в Україні

Як виглядає вдова Кернеса і що про неї відомо

Другою дружиною Геннадія Кернеса стала Оксана Гайсинська – дочка заступника генпрокурора України, експрокурора Києва Юрія Гайсинського. До стосунків з ексмером Харкова жінка була одружена і виховувала сина Родіона (1992 року народження), якого Кернес прийняв як рідного.

Оксана Гайсинська разом із сином

Після смерті Кернеса у грудні 2020 року більшу частину спадщини отримала Гайсинська. За даними "Слідство.інфо", активи жінки оцінювалися в 1,3 млрд гривень.

У володінні Оксани перейшла компанія "Діамант 2006", якій належить земля та будівлі у центрі Харкова. Також вдова Кернеса стала співвласником кількох фірм та компаній, які контролюють різні комерційні об’єкти у центральних районах Харкова (офіси, кафе та інші приміщення).

Геннадій Кернес та Оксана Гайсинська

У деклараціях Кернес не вказував цивільну дружину, але журналісти Bihus.Info з’ясували, що Оксана Гайсинська має значний автопарк, а також квартиру в центрі Києва.

Як виглядає вдова Геннадія Кернеса

На початку повномасштабної війни вдова Кернеса перестала активно вести соціальні мережі, хоча раніше не втрачала нагоди похвалитися фотографіями з елітних курортів. Її остання публікація датована 1 березня 2022 року:

Я в Україні! Пишу, поки дихаю... Путін вирішив прискорити мою зустріч з Геною, він руйнує місто Харків, яке Геннадій Кернес будував з великою любов’ю! Путін знищує будинки, лікарні, міста у моїй країні та приносить смерть! Кривава війна із мирними жителями! Росіяни, розумію ваш страх, але світ має знати і покарати його як убивцю моєї України Оксана Гайсинська

Оксана Гайсинська отримала значний спадок

Відомо, що Оксана перебувала з чоловіком у Німеччині, де він проходив лікування та супроводжувала його тіло у літаку з Берліна до Харкова. Після смерті Кернеса вона в соціальних мережах написала, що виконає його прохання:

Я буду сильною, як ти просив... Оксана Гайсинська

Гайсинська пообіцяла Кернесу бути сильною після його смерті

Свіжої інформації про Гайсинську у відкритому доступі немає. Її син Родіон, судячи з геолокації облікового запису в Instagram, зараз перебуває у Франції.

Син Гайсинської зараз у Франції

