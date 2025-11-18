Унаследовала более миллиарда: как выглядит вдова Кернеса и что обещала ему перед смертью (фото)
Вдова чиновника перестала активно вести социальные сети после начала войны
Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в 2020 году, а большую часть его имущества унаследовала гражданская жена Оксана Гайсинская. Общих детей у пары не было.
Что известно:
- После смерти Кернеса его жена Оксана Гайсинская унаследовала внушительное состояние, став совладелицей нескольких компаний
- Оксана Гайсинская перестала вести социальные сети, но в начале войны заявила, что останется жить в Украине
Как выглядит вдова Кернеса и что о ней известно
Второй женой Геннадия Кернеса стала Оксана Гайсинская — дочь заместителя генпрокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. До отношений с экс-мэром Харькова женщина была в браке и воспитывала сына Родиона (1992 года рождения), которого Кернес принял как родного.
После смерти Кернеса в декабре 2020 года большую часть наследства получила Гайсинская. Согласно данным "Следствие.инфо", активы женщины оценивались в 1,3 млрд гривен.
Во владении Оксаны перешла компания "Бриллиант 2006", которой принадлежит земля и здания в центре Харькова. Также вдова Кернеса стала совладелицей нескольких фирм и компаний, которые контролируют различные коммерческие объекты в центральных районах Харькова (офисы, кафе и другие помещения).
В декларациях Кернес не указывал гражданскую жену, но журналисты Bihus.Info выяснили, что у Оксаны Гайсинской имеется внушительный автопарк, а также квартира в центре Киева.
В начале полномасштабной войны вдова Кернеса перестала активно вести социальные сети, хотя раньше не упускала возможности похвастаться фотографиями с элитных курортов. Ее последняя публикация датирована 1 марта 2022 года:
Я нахожусь в Украине! Пишу, пока дышу…Путин решил ускорить мою встречу с Геной, он разрушает город Харьков, который Геннадий Кернес строил с большой любовью! Путин уничтожает дома, больницы, города в моей стране и проносит смерть! Кровавая война с мирными жителями! Россияне, понимаю ваш страх, но мир должен знать и наказать его как убийцу моей Украины
Известно, что Оксана находилась с мужем в Германии, где он проходил лечение и сопровождала его тело в самолете из Берлина в Харьков. После смерти Кернеса она в социальных сетях написала, что выполнит его просьбу:
Я буду сильной, как ты просил …
Свежей информации о Гайсинской в открытом доступе нет. Ее сын Родион, судя по геолокации аккаунта в Instagram, сейчас находится во Франции.
