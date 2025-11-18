Унаследовала более миллиарда: как выглядит вдова Кернеса и что обещала ему перед смертью (фото)

Вдова чиновника перестала активно вести социальные сети после начала войны

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в 2020 году, а большую часть его имущества унаследовала гражданская жена Оксана Гайсинская. Общих детей у пары не было.

Что известно:

После смерти Кернеса его жена Оксана Гайсинская унаследовала внушительное состояние, став совладелицей нескольких компаний

Оксана Гайсинская перестала вести социальные сети, но в начале войны заявила, что останется жить в Украине

Как выглядит вдова Кернеса и что о ней известно

Второй женой Геннадия Кернеса стала Оксана Гайсинская — дочь заместителя генпрокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. До отношений с экс-мэром Харькова женщина была в браке и воспитывала сына Родиона (1992 года рождения), которого Кернес принял как родного.

Оксана Гайсинская вместе с сыном

После смерти Кернеса в декабре 2020 года большую часть наследства получила Гайсинская. Согласно данным "Следствие.инфо", активы женщины оценивались в 1,3 млрд гривен.

Во владении Оксаны перешла компания "Бриллиант 2006", которой принадлежит земля и здания в центре Харькова. Также вдова Кернеса стала совладелицей нескольких фирм и компаний, которые контролируют различные коммерческие объекты в центральных районах Харькова (офисы, кафе и другие помещения).

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

В декларациях Кернес не указывал гражданскую жену, но журналисты Bihus.Info выяснили, что у Оксаны Гайсинской имеется внушительный автопарк, а также квартира в центре Киева.

Как выглядит вдова Геннадия Кернеса

В начале полномасштабной войны вдова Кернеса перестала активно вести социальные сети, хотя раньше не упускала возможности похвастаться фотографиями с элитных курортов. Ее последняя публикация датирована 1 марта 2022 года:

Я нахожусь в Украине! Пишу, пока дышу…Путин решил ускорить мою встречу с Геной, он разрушает город Харьков, который Геннадий Кернес строил с большой любовью! Путин уничтожает дома, больницы, города в моей стране и проносит смерть! Кровавая война с мирными жителями! Россияне, понимаю ваш страх, но мир должен знать и наказать его как убийцу моей Украины Оксана Гайсинская

Оксана Гайсинская получила внушительное наследство

Известно, что Оксана находилась с мужем в Германии, где он проходил лечение и сопровождала его тело в самолете из Берлина в Харьков. После смерти Кернеса она в социальных сетях написала, что выполнит его просьбу:

Я буду сильной, как ты просил … Оксана Гайсинская

Гайсинская пообещала Кернесу быть сильной после его смерти

Свежей информации о Гайсинской в открытом доступе нет. Ее сын Родион, судя по геолокации аккаунта в Instagram, сейчас находится во Франции.

Сын Гайсинской сейчас во Франции

