Чернишов будує власне елітне "місто" під Києвом? Як виглядають "іграшки" ексміністра (фото та ціни)

Ділянка, на якій побудовано містечко, оформлена на компанію "Блум Девелопмент"

Колишній віце-прем’єр Олексій Чернишов, який фігурує у "Плівках Міндіча", ймовірно, будує власне "місто" у Козині. Земля під ним коштує близько 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у нашому матеріалі під назвою "Телеграф" знайшов, в чийому маєтку жив Чернишов: колишній заступник Азарова володіє в Конча-Заспі величезними резиденціями".

У статті наголошується, що детективи НАБУ вже оголосили підозру Чернишову у справі щодо заволодіння землею площею понад 11 га, що належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. І це далеко не єдина справа Чернишова – він також фігурує в "плівках НАБУ" по справі Тимура Міндіча і вже знаходиться під вартою.

Царство Чернишова — все про його будинки, елітний район та цінники

Наразі силовики вивчають причетність колишнього урядовця Олексія Чернишова до будівництва нового котеджного містечка.

Де знаходяться маєтки

Містечко, яке може бути відноситься до Чернишова, знаходиться в селищі Козин, що під Києвом.

Однак непримітна назва населеного пункту є непримітною лише для "непосвячених". Насправді це частина Конча-Заспи. Ймовірно, найелітнішого місця для будівництва житла в країні.

Конча-Заспа.

Не намагайтеся знайти її на карті. Конча-Заспа – не адміністративна одиниця, а поняття. Вона давно стала символом розкоші, багатства та високого становища у суспільстві. Це історичний район на півдні Києва, територія якого включає селища міського типу: Чапаївка, Плюти та Козин, ліси та парки вздовж правого берега Дніпра.

Конча-Заспа вважається елітною через престижне місце розташування, високий рівень інфраструктури та проживання в ній представників політичної та бізнес-еліти. Перетворення місцевості на закритий заповідник та урядові дачі за радянських часів також сприяло її репутації.

На ділянці, яку оформили на компанію "Блум Девелопмент" (серед власників раніше були Чернишов з дружиною Світланою), будують низку маєтків. Компанія оформлена на юристів, які, за версією слідства, пов’язані з Чернишовими.

Що по цінах

Містечко розташоване на землі вартістю близько 100 млн грн. І це лише земля. Про вартість самих будинків можна лише здогадуватись, проте приблизний цінник можна прикинути, промоніторивши ціни на маєтки сусідів колишнього віце-прем’єра.

На сайті з продажу житла можна побачити, що задивлятися на маєтки у Козині варто починати лише, маючи в середньому кілька мільйонів доларів.

А ось так виглядають самі маєтки, які пов’язують із Чернишовим:

Де знаходяться будинки. Фото: GoogleEarth

Фото: УП

Поки, як вдалося з’ясувати розслідувачам, пов’язана з Чернишовим компанія зводила нове котеджне містечко, колишній урядовець із сім’єю заселився в нерухомість екс-заступника Миколи Азарова Анатолія Шаповалова.

Важливо зазначити, що Чернишов взяв в оренду маєток Шаповалова фактично в той же день, як в реєстрі прав на нерухоме майно з’явився запис про реєстрацію.

Колишній заступник Азарова відмовився відповідати на запитання, навіщо йому одразу два маєтки поряд та чи дійсно він здав резиденцію в оренду в день оформлення. Проте очевидно, що такий зв’язок між двома колишніми чиновниками мав би зацікавити детективів НАБУ.

Детальніше про те, як Чернишову вдалось отримати цю землю і хто має відношення до зазначених компаній, читайте в наступних публікаціях.

