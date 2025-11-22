Кури не будуть мерзнути та хворіти: якою водою поїти птицю взимку

Птиця взимку потребує особливого догляду

Курки дуже погано переносять відсутність води й припиняють нести яйця. Навіть у холодну пору року їхня поїлка повинна бути обов'язково наповнена.

Причому, птиці потрібно давати теплу воду. Про це у розмові з "Телеграфом" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів на Вінниччині Анатолій Сергійович.

Що треба знати

Холодна вода здатна викликати переохолодження

Гаряча вода може спричиняти опіки у птиці

У курнику потрібно використовувати поїлки з підігрівом

"Теплу воду потрібно обов'язково на зиму давати", — зазначив фермер.

За його словами, птицю потрібно поїти виключно теплою водою, кімнатної температури. Холодна вода може призвести до переохолодження та негативно вплинути на здоров'я курей, продуктивність та несучість. Важливо не допускати, щоб вода замерзла у курнику. Для цього потрібно використовувати поїлки з можливістю підігріву або ж розміщувати їх у теплому місці.

Своєю чергою гаряча вода може призвести до опіків та спричинити стрес у птахів, що також негативно позначиться на несучості, наголошує власник бізнесу.

