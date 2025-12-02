Чи знизять в Україні мобілізаційний вік? Веніславський оцінив перспективу

Зараз мобілізації підлягають чоловіки з 25-річного віку

На зниження мобілізаційного віку в Україні немає політичної волі. Саме тому дозвіл виїжджати за кордон хлопцям до 22 років не був помилкою, хоча багато хто і вважає інакше.

Що треба знати:

Веніславський виступав за надання дозволу хлопцям віку 18-25 виїжджати з України

Він впевнений, що це правильне рішення, адже здобувши освіту, ці чоловіки повернуться відновлювати країну

Перспективи, що почнуть призивати в армію хлопців молодших за 25 років немає, а отже немає сенсу їх утримувати

Про це та інші актуальні питання мобілізації в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський:

Він пояснив, що постанова Кабміну про дозвіл на виїзд хлопців 18-22 роки була спрямована на те, щоб мінімізувати корупційну складову. Йдеться про сотні мільйонів доларів тіньового корупційного обороту. Можливість виїзду за кордон цій віковій групі, вирішує також питання, що буде актуальне в майбутньому.

Війна точно закінчиться, в якійсь не дуже довгостроковій перспективі. Я в цьому переконаний. Чи в цьому році, чи в наступному. І нам треба державу відновлювати. І ті люди, які отримують освіту за кордоном, вони все одно повернуться. І молоді люди чоловічої статі також повернуться, як тільки настане мир, — переконаний Веніславський

На його думку, немає жодного сенсу не випускати з країни молодих чоловіків 22-річного віку, які протягом наступних трьох років все одно не будуть призвані на військову службу під час мобілізації.

Чи потрібно було їм дозволити виїжджати, чи не потрібно? Ну, якщо вони не можуть бути призвані по мобілізації, а до зниження мобілізаційного віку у нас точно немає політичної волі (ні у президента, ні у парламента), то навіщо людей обмежувати? Наприклад, в можливості отримувати освіту, або ж іншим чином себе реалізувати за кордоном, а після війни вони повернуться, Федір Веніславський

Як розповідав "Телеграф", нещодавно мер Києва Віталій Кличко виступив за зниження мобілізаційного віку до 22-23 років. Українці жорстко відповіли йому.