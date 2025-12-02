Снизят ли в Украине мобилизационный возраст? Вениславский оценил перспективу

Сейчас мобилизации подлежат мужчины с 25-летнего возраста

На понижение мобилизационного возраста в Украине нет политической воли. Именно поэтому разрешение выезжать за границу парням до 22 лет не было ошибкой, хотя многие и считают иначе.

Что нужно знать:

Вениславский выступал за предоставление разрешения парням в возрасте 18-25 выезжать из Украины

Он уверен, что это правильное решение, ведь, получив образование, эти мужчины вернутся восстанавливать страну

Перспективы, что начнут призывать в армию мужчин младше 25 лет нет, а значит нет смысла их удерживать

Об этом и других актуальных вопросах мобилизации в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский: Уклонистам нужно усложнить жизнь: Вениславский о мобилизации, блокировании счетов и завершении войны в 2025-м

Он пояснил, что постановление Кабмина о разрешении на выезд парней 18-22 лет было направлено на то, чтобы минимизировать коррупционную составляющую. Речь идет о сотнях миллионов долларов теневого коррупционного оборота. Возможность легального выезда за границу этой возрастной группе решает также вопрос, который будет актуален в будущем.

Война точно закончится в какой-то не очень долгосрочной перспективе. Я в этом уверен. Или в этом году, или в следующем. И нам нужно государство восстанавливать. И те люди, которые получают образование за границей, все равно вернутся. И молодые люди мужского пола тоже вернутся, как только наступит мир, — уверен Вениславский

По его мнению, нет никакого смысла не выпускать из страны молодых мужчин 22-летнего возраста, которые в течение следующих трех лет все равно не будут призваны на военную службу во время мобилизации.

Нужно ли было им разрешить уезжать или не нужно? Ну если они не могут быть призваны по мобилизации, а на снижение мобилизационного возраста у нас точно нет политической воли (ни у президента, ни у парламента), то зачем людей ограничивать? Например, в возможности получать образование, или же иным образом себя реализовать за границей, а после войны они вернутся, Федор Вениславский

