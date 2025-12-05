Безкоштовний проїзд у Харкові: скільки реально заощядять сім’ї та що буде у 2026

Без додаткових витрат на щоденні поїздки

У наступному, 2026 році, громадський транспорт Харкова для мешканців залишиться безкоштовним. Це стосується метро, трамваїв, тролейбусів і муніципальних автобусів. Для багатьох сімей така ініціатива перетворюється на реальну фінансову підтримку, адже щоденні поїздки по місту та назад раніше вимагали значних витрат.

Тож "Телеграф" вирішив зʼясувати яку суму вдається зберегти сімейному бюджету за місяць і рік.

Скільки заощаджує кожна сімʼя

За словами міського голови Ігора Терехова вільний доступ до транспорту став своєрідним соціальним фундаментом, який допомагає харків'янам вистояти фінансово та мотивує не залишати рідні домівки.

"У нас безкоштовний проїзд функціонує і в метро, і в тролейбусах, і в трамваях, і в автобусах. Це потрібно харків’янам. Завдяки цьому кожна родина економить 3–4 тисячі гривень на місяць. Це суттєва підтримка для людей. Тож наступного року будемо продовжувати безкоштовний проїзд", — зазначив він в інтерв'ю РБК-Україна.

Отже, орієнтовно 36–48 тис. грн економії на рік для однієї родини.

Якщо двоє дорослих та дитина щодня користуються транспортом для роботи, школи, поїздок — заощаджені на проїзді гроші, які вони витрачали б на квитки чи поповнення картки, можуть складати помітну суму. Тобто, для багатьох сімей це — реальна фінансова підтримка, а не лише "символічна" пільга.

Зауважимо, програма діє з 2022 року — її запровадила міська влада після того, як перевела весь громадський транспорт у комунальне управління та відмовилася від приватних перевізників.

Чи скасують безкоштовний проїзд у 2026

Останні заяви міської влади — позитивні: скасування безкоштовного проїзду не планується.

"Нам вдалося зробити громадський транспорт безкоштовним. Як? Позбавляючись приватних операторів. Сьогодні весь транспорт у місті є муніципальним. Ми купуємо автомобілі самі, і їхня якість дуже висока", — сказав Терехов.

Деякі критики, як, наприклад Гліб Вишлінський, директор Центру економічної стратегії, розкритикував рішення, назвавши його проявом соцпопулізму. Він вважає, що гроші, які місто витрачає на безкоштовний проїзд для тих, хто здатен платити, варто спрямувати на інші потреби.

Безкоштовний транспорт також знижує витрати на утримання авто або замовлення таксі — додатковий бонус для сімей з дітлахами, пенсіонерів, ВПО та інших соціально вразливих груп.

