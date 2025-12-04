"Без цього не втримаємося": Берлінська звернулася до нардепа через проблему СЗЧ

Волонтерка просить владу ухвалити рішення

Самовільне залишення частини (СЗЧ) стало критичною проблемою для фронту. Військові командири вимагають жорстких заходів, але ніхто з влади не наважується їх запровадити. Президент, депутати та керівництво армії бояться взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення.

Що треба знати

Берлінська закликала Рахманіна взяти відповідальність

СЗЧ загрожує обороноздатності країни

Потрібні жорсткі міри та стимули для військових

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка, засновниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська. Детальніше читайте у матеріалі: "Ми можемо зупинити Путіна на наших умовах. Одна цифра і РФ пробуксує, – Марія Берлінська".

Волонтерка наголосила, що для запобігання масовому дезертирству потрібен збалансований підхід. Люди мають розуміти наслідки свого вибору – втрату всіх виплат, бонусів, соціальних преференцій та пільг.

Вона згадала недавнє інтерв'ю народного депутата Сергія Рахманіна з фракції "Голос". Він розповів про нараду з військовими командирами, які одностайно заявили про необхідність жорстких заходів проти дезертирів. Водночас потрібні стимули для тих, хто чесно виконує свій обов'язок.

Берлінську вразило зізнання депутата. Рахманін сказав, що ніхто з влади не готовий вводити ці непопулярні міри – ні президент, ні депутати, ні Головнокомандувач, ні міністр оборони.

Я Рахманіна об'єктивно поважаю, це розумна людина. А з іншого боку, я сиджу і дивлюсь: а чому ж тоді ти не починаєш цей процес? поставила пряме запитання волонтерка.

Вона закликала депутата взяти на себе відповідальність і зробити перший крок. Хтось має вийти і сказати суспільству правду – без цих заходів країна не втримається.

Волонтерка порівняла ситуацію з "гарячою картоплею", яку всі перекидають одне на одного. Депутат на міністра, міністр на Головкома, Головком на президента. Всі бояться робити непопулярні речі, але без цього армія не втримається.

Якщо є непопулярний крок, який вплине на обороноздатність країни, і без якого ми всі не втримаємось, а це питання СЗЧ, тоді нам потрібно не інтерв'ю роздавати, а зібрати відповідальних людей, наголосила Берлінська.

Вона закликала політиків припинити боятися. Якщо міністр чи депутат боїться виступити сам, нехай збереться 20-30 відповідальних осіб. Разом вийти до суспільства і пояснити нові правила гри – преференції, виплати, заохочення та покарання.

Берлінська звернулася безпосередньо до Рахманіна з проханням ініціювати цей процес. Вона висловила впевненість, що у депутатів фракції "Голос" та їхніх колег з інших фракцій вистачить сміливості.

"Давайте брати відповідальність і виходити з позиції найстаршого дорослого в кімнаті. Ви теж та людина, яка може вплинути на хід історії і яка розуміє відповідальність цього історичного моменту", — підсумувала волонтерка.

