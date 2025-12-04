"Без цього не втримаємося": Берлінська звернулася до нардепа через проблему СЗЧ
Волонтерка просить владу ухвалити рішення
Самовільне залишення частини (СЗЧ) стало критичною проблемою для фронту. Військові командири вимагають жорстких заходів, але ніхто з влади не наважується їх запровадити. Президент, депутати та керівництво армії бояться взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення.
Що треба знати
- Берлінська закликала Рахманіна взяти відповідальність
- СЗЧ загрожує обороноздатності країни
- Потрібні жорсткі міри та стимули для військових
Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка, засновниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська. Детальніше читайте у матеріалі: "Ми можемо зупинити Путіна на наших умовах. Одна цифра і РФ пробуксує, – Марія Берлінська".
Волонтерка наголосила, що для запобігання масовому дезертирству потрібен збалансований підхід. Люди мають розуміти наслідки свого вибору – втрату всіх виплат, бонусів, соціальних преференцій та пільг.
Вона згадала недавнє інтерв'ю народного депутата Сергія Рахманіна з фракції "Голос". Він розповів про нараду з військовими командирами, які одностайно заявили про необхідність жорстких заходів проти дезертирів. Водночас потрібні стимули для тих, хто чесно виконує свій обов'язок.
Берлінську вразило зізнання депутата. Рахманін сказав, що ніхто з влади не готовий вводити ці непопулярні міри – ні президент, ні депутати, ні Головнокомандувач, ні міністр оборони.
Я Рахманіна об'єктивно поважаю, це розумна людина. А з іншого боку, я сиджу і дивлюсь: а чому ж тоді ти не починаєш цей процес?
Вона закликала депутата взяти на себе відповідальність і зробити перший крок. Хтось має вийти і сказати суспільству правду – без цих заходів країна не втримається.
Волонтерка порівняла ситуацію з "гарячою картоплею", яку всі перекидають одне на одного. Депутат на міністра, міністр на Головкома, Головком на президента. Всі бояться робити непопулярні речі, але без цього армія не втримається.
Якщо є непопулярний крок, який вплине на обороноздатність країни, і без якого ми всі не втримаємось, а це питання СЗЧ, тоді нам потрібно не інтерв'ю роздавати, а зібрати відповідальних людей,
Вона закликала політиків припинити боятися. Якщо міністр чи депутат боїться виступити сам, нехай збереться 20-30 відповідальних осіб. Разом вийти до суспільства і пояснити нові правила гри – преференції, виплати, заохочення та покарання.
Берлінська звернулася безпосередньо до Рахманіна з проханням ініціювати цей процес. Вона висловила впевненість, що у депутатів фракції "Голос" та їхніх колег з інших фракцій вистачить сміливості.
"Давайте брати відповідальність і виходити з позиції найстаршого дорослого в кімнаті. Ви теж та людина, яка може вплинути на хід історії і яка розуміє відповідальність цього історичного моменту", — підсумувала волонтерка.
